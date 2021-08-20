اقتصاد وأسواق

ارتفاع الكوسة.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الجمعة 20-8-2021

استقرار اسعار الخضروات والفاكهة اليوم الجمعة في مصر
الصاوي أحمد 10:48 ص, الجمعة, 20 أغسطس 21 10:48 ص, الجمعة, 20 أغسطس 21

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واصلت أسعار الخضروات والفاكهة الاستقرار اليوم الجمعة 20-8-2020، وسجلت أسعار الطماطم 5جنيهات ،و الكوسة ما بين 4إلي 11جنيها بدلا من 10جنيهات ،والبطاطس 9جنيهات والفلفل الرومي 6إلي 8جنيهات ،والفاصوليا 25جنيها ،والليمون 10جنيهات لدي بائعي التجزئة .

وأضاف التجار أن البامية سجلت 10جنيهات بدلا من 8 ،والفلفل الألوان 12جنيها ،و القثاء 4إلي 8جنيهات ،و الخيار البلدي من5 إلى 8جنيهات و الخيار الصوب 8 ،والباذنجان الرومي تراوح من 5 جنيهات إلى 6جنيهات.

أسعار الخضروات

وأكد التجار أن سعر الكوسة تراوح بين 4جنيهات إلى 11جنيها، والفلفل الألوان من 12إلي 18جنيها،والبطاطس من 6 إلى 9جنيهات والفلفل الرومي 4جنيهات إلى 8 ،والكرنب من 6 إلى 8جنيهات للواحدة.

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واشار التجار إلى أن سعر الفلفل الحامي استقر بين 3إلي 8جنيهات، والباذنجان العروس 4جنيهات إلى 6، والجزر 10جنيهات ، والكابوتشا 6 جنيهات للواحدة، والفاصوليا 25جنيها والبامية 8إلي 12جنيها للكيلو، والملوخية 12 جنيها للكيلو والليمون بين 5إلي 15جنيهات للكيلو .

أسعار الخضروات الفاكهة

وذكر التجار أن الموز البلدي تراوح من 10 جنيهات إلى 12، والبلح البرحي 25جنيها إلى 30جنيها ، والتفاح البلدي من 15إلي 20جنيها،والتفاح الأحمر المستورد ب 30جنيهًا.

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واوضح التجار أن التفاح الاخضر سجل 30جنيها، والبرقوق25جنيها ،والتفاح الأخضر الفرنساوي من 35 إلى 40 جنيها، والتفاح الأصفر من 25 إلى 30، والموز المستورد 25 جنيها.

و أوضح التجار أن سعر العنب الاسود ب 15جنيها للكيلو ،والعنب البلدي 12.5جنيه، والعنب الاحمر ب20جنيها،التين من 10إلي 15جنيها ، والكنتالوب أو الشمام 7.5 جنيه للكيلو .

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واضاف التجار أن سعر المانجو نعومي/الزبدية أو السكري 25جنيها والمانجو الفونسو 35جنيها للكيلو والكمثرى من 10إلي 20جنيها ، والخوخ 35جنيها،والبرتقال البلدي 10جنيهات ،والبطيخ 20جنيها للواحدة .

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بقلم الصاوي أحمد

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