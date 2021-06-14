ارتفاع الكوسة.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الإثنين 14-6-2021

واصلت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الإثنين 14-6-2021 الهدوء والاستقرار خاصة أسعار الكوسة والفلفل الألوان ، والبصل والطماطم والبرتقال ، البرقوق ، والليمون ، العنب ، بينما انخفض سعر الخيار وارتفع الكنتالوب ، وتراوح كيلو الطماطم في القطاعي من جنيهين ونصف إلي 3.5 جنيه بدلا من 4 في الأسواق.

وكشف التجار أن سعر الخيار البلدي تراجع من جنيهين ونصف إلي 6 جنيهات ، والقلقاس 7 جنيهات، والبامية 5 إلي 14 جنيها ، والخيار الصوب 6 جنيهات، والبصل الأحمر، والذهبي من 3.5 جنيه إلى 4 جنيهات ، والكوسة 6 إلي 8 جنيهات،والبامية الفلاحي 14 جنيها للكيلو.

أسعار الخضروات

وأفاد التجار أن سعر البصل الأبيض تراوح بين جنيهين ونصف جنيه للكيلو ، والبطاطس من 4 إلي 6 جنيهات، والملوخية من 6 إلي 7 جنيهات للكيلو، والفلفل الرومي من 5 إلي 8 ، والثوم الأبيض 25 جنيها ،الثوم الأحمر 35 جنيها.

وذكر التجار أن سعر كيلو الليمون تراوح من 20 إلي 30 جنيها ، والفلفل الألوان من 8 إلى 16 جنيها، والبسلة 7 جنيهات إلى 12، الفاصوليا من 10 جنيهات إلى 12، ورق العنب من 12 إلي 14 جنيها ، والبامية الحمراء 15 جنيها.

وأكد التجار أن سعر الباذنجان الرومي تراوح من 5 إلي 6 جنيهات، والبصل الأحمر ، والأبيض 3.5 جنيه، والفول الأخضر 6 جنيهات، والقلقاس 7 جنيهات إلى 8 جنيهات، والفراولة 5 إلي 7.5 جنيه.

وأوضح التجار أن سعر الجزر تراوح من 4 جنيهات إلى 7 جنيهات للكيلو ، والفلفل الرومي تراوح من 5 إلي 8 جنيهات، والفلفل الحامي 4 جنيهات إلى 8، والكرنب من 6 إلي 10 جنيهات للواحدة .

وأشاروا إلى أن سعر الباذنجان الأبيض تراوح من 4 إلي 7 جنيهات، والباذنجان الملون 4 جنيهات، والباذنجان العروس الأسود 5 جنيهات إلى 7 جنيهات ، والخس الكابوتشا 2.5 جنيه إلى 4 جنيهات للواحدة، والخس البلدي 2.5 جنيه للواحدة.

أسعار الخضروات والفاكهة

الفلفل الألوان : 16 جنيها

البامية : 14 جنيها

البصل :3.5 جنيه

الطماطم :3.5جنيه

البطاطس :4 جنيهات

الثوم :24 جنيها

الكوسة :8 جنيهات

الفاصوليا:12 جنيها

البسلة: 10 جنيهات

الباذنجان الابيض: 7 جنيهات

الباذنجان الرومي: 5 جنيهات

الليمون: 30 جنيها

الفلفل الرومي: 8 جنيهات

الفلفل الحامي: 8 جنيهات

ملوخية بلدى:8 جنيهات

كرنب: 8 جنيهات للواحدة

خس بلدي: جنيهان ونصف

كبوتشا: 4 جنيهات للواحدة

الخضرة: 50 قرشا

الجرجير: نصف جنيه

العنب الاحمر أو الاخضر: 20 جنيها

المشمش :12 جنيها

الجوافة :20 جنيها

الكنتالوب:7 جنيهات

البرقوق:40 جنيها

البرتقال الصيفي:5 جنيهات

التفاح المستورد :25 جنيها

الخوخ :15 جنيها

الكمثري :40 جنيها

الافوكادو :40 جنيها

البطيخ :20 جنيها للواحدة

التفاح البلدي :15 جنيها

المانجو :15 جنيها

أسعار الخضروات في سوق العبور

وتوازنت أسعار الخضروات بسوق العبور لتجارة الجملة اليوم الإثنين وتراوح قفص الطماطم وزن 20 كجم من 30 جنيها إلي 70 جنيها، والكيلو 150 قرشا إلى 250 قرشا، والبطاطس من 200 قرش إلى 375 قرشا.

وسجلت أسعار الخيار من 2.5 إلى 3.5 جنيه، والجزر “بدون عرش” من 200 قرش إلى 250 قرشا، والباذنجان البلدي من 200 قرش إلى 300 قرش، والباذنجان العروس من 250 قرشا إلى 400 قرش.

وتراوح سعر القلقاس من 3.5 إلي 4.5 جنيه، الليمون 17 إلي 20 جنيها ، والبسلة 5 جنيهات، الفاصوليا 5 جنيهات، والجوافة 15، والكانتالوب 3 إلي 4 جنيهات، والكوسة 4 والفلفل الرومي 4 جنيهات، والفلفل الحامي من 4 إلى 5 جنيهات.