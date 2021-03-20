ارتفاع الكوسة.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم في مصر 20-3-2021

شهدت أسعار الخضروات اليوم تباينا بسوق العبور لتجارة الجملة في مصر السبت 20-3-2021، حيث تراجعت البطاطس وارتفع الباذنجان والكوسة واستقر الثوم وهبط سعر الخيار واستقرت باقي الأصناف طبقا لتجار خضروات.

وأكد التجار أن سعر البطاطس تراجع بنحو 25 قرشا ليسجل جنيهين بدلا من 225 قرشا ، والفلفل الرومي استقر ما بين 4 إلي 5 جنيهات، الثوم الأبيض تماسك كذلك عند سعر أمس ليتراوح بين 6 إلي 6.5 والثوم الأحمر من 8 إلي 8.5 جنيه للكيلو جملة وقطاعي 15 جنيها للأصناف عالية الجودة.

أسعار الخضروات

وقال التجار إن سعر الباذنجان العروس الأسود ارتفع إلى 4 جنيهات للكيلو بدلا من 2.5 جنيه إلى 3، والباذنجان الرومي استقر مابين جنيهين ونصف إلى4.5 جنيه للأصناف عالية الجودة في أسواق الجملة للخضر والفاكهة في العبور وأكتوبر.

وأفاد التجار أن الباذنجان الأبيض ارتفعت أسعاره أيضا إلى 5 جنيهات بدلا من 3.5 إلي 5 جنيهات ، والباذنجان الملون من 6 إلي 7 جنيهات ، والليمون 12 إلي 14 والكوسة قفزت إلى 4 جنيهات بدلا من جنيه ونصف إلى 2.5 جنيه أمس والليمون “أضاليا” من 2 إلى 4 جنيهات.

أسعار الخضروات في سوق العبور

وذكر التجار أن سعر البسلة استقر متراوحا بين 4 إلي 5، والفاصوليا 7 إلي 12 ، والجزر تراجع 75 قرشا حتي 100 قرش بعرشه، والجزر بدون عرش من جنيه ونصف إلى 175 قرشا نصف جنيه والبيع بالقطاعي 3.5 جنيه للكيلو في الأسواق الشعبية.

ونوه التجار إلى أن سعر قفص الطماطم مستقر بين 25 جنيها إلى 50 جنيها ، وزن 20 كيلو جراما ، والكيلو من جنيه واحد إلى جنيهين ونصف للبيع جملة والقطاعي 3.5 جنيه للكيلو.

وأشار التجار إلى أن البصل المقور لا يزال سعره مستقرا حيث تراوحت أسعاره بين جنيه وربع حتي جنيه ونصف والبصل الجديد “الفتيل” 175 قرشا إلى 250 قرشا ، والبصل القديم تراوح من 4 جنيهات إلى 4.5 جنيه.

أسعار الخضروات والفاكهة

وأوضح التجار أن كيلو البطاطس الجبلى انخفض سعره إلى 180 و225 قرشا، بتراجع 25 قرشا والبطاطس الفلاحي 250 بدلا من 300 قرش، وبطاطس متوسطة الجودة 175 قرشا إلى 180 وذلك لسعر الكيلو بسوق العبور.

وأضاف التجار أن الخيار الصوب تراجع بين 175 قرشا إلى جنيهين بدلا من 225 قرشا، والخيار الجديد “الصوب” جنيهين ونصف إلى 3.5 جنيه، وخيار بلدي عالي الجودة 3.5 جنيه بدلا من 3 جنيهات للكيلو.

وكشف التجار أن سعر الفلفل الحامي أوميجا لا يزال مرتفعا ليتراوح بين 7 إلي 8 جنيهات، والفلفل الصعيدي “الشطة “يتراوح بين 2.5 إلي 3.5 جنيه للكيلو الواحد ، والفلفل الحامي الفلاحي 3 إلي 3.5 جنيه أيضا.

وألمح التجار أن أسعار البطاطا الحلوة الحمراء تراوحت اليوم للكيلو الواحد من 2 إلي 3 والقلقاس من 4 إلي 5 جنيهات للكيلو والبطيخ 5 جنيهات للواحدة والجوافة 5 جنيهات والكنتالوب 4 جنيهات والتفاح 12 جنيها والموز 6 جنيهات والفراولة 5.5 جنيه والبلح الأسود 5 جنيهات.