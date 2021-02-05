ارتفاع الكوسة .. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الجمعة 5-2-2021

واصلت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الجمعة 5-2-2021 التباين في الأسواق، حيث سجلت الطماطم 2.5 جنيه، والبطاطس من جنيهين إلى 2.5 في التجزئة، والبسلة 5 جنيهات، والفاصوليا 10، والباذنجان الرومي 3.5 جنيه، طبقا للتجار.

وأكد التجار أن سعر البصل الجديد وصل إلى 5 جنيهات، والبصل الخزين الأصفر والأحمر 6.5 جنيه في المتوسط، واللفت 2.5 جنيه، والليمون 20 جنيها، والفول الأخضر 8، والقلقاس 8 جنيهات، والفراولة 10، والثوم البلدي 50 جنيها، والثوم المستورد 35 جنيها.

أسعار الخضروات

وأشار التجار إلى أن الخيار الصوب /البلدي سجل 5 جنيهات، والفلفل الألوان 20، والكوسة 6.5 جنيه مقابل 5 جنيهات، والجزر 3.5 مقابل 5، والفلفل الرومي / الحامي 5، والكرنب من 6 إلي 8 جنيهات للواحدة، والباذنجان العروس 6 جنيهات، والخس الكابوتشا 6 جنيهات للواحدة، والخس البلدي 5 جنيهات.

وكشف التجار أن الموز المستورد سجل 15 جنيها، والموز الجبلي 10 جنيهات والموز الفلاحي 6.5 جنيه، والبلح الرملي 6 جنيهات، والبلح الأسود 8 جنيهات، والبلح البرحي 30 جنيها، والتفاح الأحمر تراوح من 12 إلي17، والتفاح الأخضر /الأصفر 20 جنيها.

وأفاد التجار بأن العنب البلدي الأحمر 12 جنيها،والعنب البناتي الأحمر من 20 إلي 30 جنيها، والعنب البلدي الأخضر 12 جنيها، والكنتالوب من 7.5 إلي 10 جنيهات للكيلو، والمانجو “نعومي” 20، والكمثري 15 جنيها علي الأقل.

وذكر التجار أن البرتقال اليوسفي الصيني سجل 4 جنيهات، والبرتقال أبوسرة 5 جنيهات، والبرتقال البلدي ب2.5جنيه، اليوسفي البلدي 5 إلى 6.5، والبرقوق 25 جنيها، والجوافة 6.5 إلي 10، والرمان 10 جنيهات، والمانجو الفص 70 جنيها، والمانجو “العويسي وتيمور” 30 جنيها.

أسعار الخضروات والفاكهة

الطماطم أو البطاطس : 2.5جنيه

البصل​ الأحمر/الأصفر :6.5جنيه

الثوم :50جنيها

الكوسة :6.5جنيها

الفاصوليا:10جنيهات

البسلة: 5جنيهات

الباذنجان العروس: 6جنيه

الباذنجان الرومي: 4جنيه

الليمون: 20جنيها

الفلفل الرومي: 5جنيهات

الفلفل الحامي: 5جنيهات

الفلفل الألوان: 20جنيها

ملوخية بلدى: 7جنيهات

كرنب: 8جنيهات

خس بلدي: جنيها ونصف

كبوتشا: 5جنيهات

الخضرة: 50 قرشا

الجرجير: جنيه واحد

موز مستورد: 20جنيها

موز جبلي: 12جنيهات

الجوافة: 6.5جنيه

العنب البلدي: 10 جنيه

برقوق: 20جنيها

التفاح الأخضر: 25جنيها

التفاح الأحمر: 17جنيهًا

بلح برحي: 30 جنيهًا

أناناس: 35جنيهًا

أفوكاتو: 35 جنيهًا

الكنتالوب: 7.5جنيهات

الرمان: 10جنيهات

اسعار الخضروات في سوق العبور

واستقرت الأسعار بسوق العبور لتجارة الجملة اليوم الجمعة ،وسجل قفص الطماطم 20جنيها والكيلو من 100قرش إلى 120قرش،والبطاطس 65قرش حتي 175قرشا.

وتراوح سعر الباذنجان البلدي من 200قرشا إلى270قرش،والباذنجان العروس من 350قرش إلى 450قرشا ،والقلقاس 3.5جنيه،الليمون 14جنيها،والبسلة 3.5جنيها،الفاصوليا 6جنيهات،والجوافة 4،والكانتالوب 3.5جنيها،والكوسة 4.5والجزر 2.5جنيه،والفلفل الرومي 2.5 جنيه،والفلفل الحامي من جنيه إلى 1.5جنيها.