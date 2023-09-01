ارتفاع الكوسة.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الجمعة 1-9-2023

قفزت اسعار الخضروات و الفاكهة اليوم الجمعة 1-9-2023 وتراوحت الطماطم بين 10 جنيهات و 14 جنيها والبصل تراوح بين 23 و25 جنيها والخيار البلدي 16 جنيها و الخيار الصوب 18 جنيها والفلفل الرومي 14 جنيها والبطاطس15 جنيها بدلاً من 14 جنيها بسوق التجزئة طبقا لعدد من التجار .

أسعار الخضروات في سوق العبور

وأكد التجار أن سعر عداية الطماطم بسوق العبور تأرجح بين 150 جنيها إلي 200 جنيها والفلفل الحامي 7 جنيهات والليمون 12 جنيها والكوسة 8 جنيهات والخيار 8 جنيهات والباذنجان الرومي 5 جنيهات والقلقاس 3 جنيهات .

وأوضح التجار أن سعر الخس 3 جنيهات ونصف للواحدة والكابوتشا 10 جنيهات والبروكلي 10 جنيهات والكرنب الأحمر والأبيض 12 جنيها والسبانخ والملوخية 15 جنيها للكيلو .

أسعار الخضروات

وأفاد التجار أن سعر البقدونس والكسبرة والشبت نصف جنيه والجرجير جنيهين للحزمة و الفاصوليا 30 جنيها والبامية 30 جنيها و40 جنيها والفلفل الألوان 25 جنيها .

وألمح التجار إلي أن سعر الباذنجان العروس 8 جنيهات،والباذنجان الأبيض 10 جنيهات والباذنجان الملون 10 جنيهات والخيار 16 جنيها والخيار الصوب 18 جنيها والباذنجان الرومي 8 جنيهات والثوم 30 جنيها .

وقال التجار أن سعر البصل الأصفر 25 جنيها والبصل الأحمر 22 جنيها والفلفل الأحمر أو الشطة 25 جنيها والفلفل الرومي 14 جنيها والكوسة 20 جنيها و ورق العنب 80 جنيها والفلفل البلدي 14 جنيها .

أسعار الخضروات والفاكهة

وأشار التجار إلي أن سعر الباذنجان الرومي 10 جنيهات والجزر 20 جنيها بدلاً من 16 جنيها والليمون 10 جنيهات إلي 40 جنيها .

وأوضح التجار أن سعر الشمام من 10 جنيهات إلى 25 جنيها و البرقوق 35 جنيها إلي 45 جنيها و العنب الاحمر 20 جنيها و العنب البناتي 20 جنيها و البرتقال 25 جنيها والجوافة 20 جنيها والموز 17.5 جنيه و 20 جنيها والعنب الأسود 30 جنيها .

وأكد التجار أن سعر التفاح الأصفر 60 جنيها والتفاح الأحمر 60 جنيها والتفاح الأخضر 70 جنيه والتفاح البلدي 35 جنيها والكمثرى 30 جنيها والكيوي 60 جنيها والافوكادو 180 جنيها والخوخ البلدي 25 جنيها.

أسعار الخضروات والفاكهة

وأوضح التجار أن سعر التفاح الاخضر تراوح بين 60 جنيها إلي 90 جنيها والبرقوق الأسود 50 جنيها والتين 25 جنيها والكنتالوب 20 جنيها.

وذكر التجار أن سعر المانجو بمختلف أصنافها تراوحت من 15 جنيها إلى 80 جنيها والمشمش 25 جنيها إلى 30 جنيها والبطيخ 40 جنيها للواحدة في المتوسط والموز 12 و20 جنيها .

وأشار التجار إلي أن البرتقال البلدي 25 جنيها والبرتقال الصيفي 25 جنيها والتين 20 جنيها والمانجو السكري والزبدية ب30 جنيها .