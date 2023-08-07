ارتفاع الكوسة.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الإثنين 7-8-2023

تأرجحت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأثنين 7-8-2023 وتدرجت الطماطم بين 6.5 جنيه إلى 10 جنيهات والخيار الصوب 14 جنيها والبلدي 12 جنيها والكوسة 14 جنيها الفلفل 10 جنيهات والباذنجان الرومي 10 جنيهات والعروس 10 جنيهات والبطاطس 13 جنيها بسوق القطاعي طبقا لعدد من التجار.

أسعار الخضروات في سوق العبور

وأوضح التجار أن قفص الطماطم بسوق العبور تراوح بين 120 جنيها إلي 180 جنيها والفلفل الحامي 6 جنيهات والليمون 15 جنيها والكوسة 6 جنيهات والخيار 7 جنيهات والباذنجان الرومي 5 جنيهات والقلقاس 3 جنيهات.

وأشار التجار إلي أن سعر الخس 3 جنيهات ونصف للواحدة والكابوتشا 5 جنيهات والبروكلي 8 جنيهات والكرنب الأحمر والأبيض 8 جنيهات والسبانخ والملوخية 10جنيهات للكيلو .

أسعار الخضروات اليوم

وكشف التجار أن سعر البقدونس والكسبرة والشبت نصف جنيه والجرجير جنيه ونصف للحزمة و الفاصوليا 30 جنيها والبامية 25 جنيها .

ونوه التجار إلي أن سعر الباذنجان العروس 6.5 جنيه ،والباذنجان الأبيض 8 جنيهات والخيار البلدي 12 جنيها والخيار الصوب 14 جنيها والباذنجان الرومي 6.5 جنيه علي الأقل والثوم 22 جنيها .

وذكر التجار أن سعر البصل الأصفر 20 جنيها علي الاقل والبصل الأحمر 20 جنيها والفلفل الأحمر أو الشطة 16 جنيها والفلفل الرومي 14 جنيها والكوسة 14 جنيها و ورق العنب 25 جنيها والفلفل البلدي 12 جنيها .

أسعار الخضروات والفاكهة

وقال التجار إن سعر الباذنجان الرومي 6.5 جنيه والجزر 14 جنيها والليمون 12 إلى 50 جنيها .

وأفاد التجار أن سعر الشمام تراوح من 10 جنيهات إلى 12 جنيها و البرقوق 45 جنيها و العنب الاحمر 20 جنيها و العنب البناتي 15 جنيها و البرتقال 20 جنيها والجوافة 15 جنيها والموز 12.5 جنيه و 17.5 جنيه والعنب الأسود 30 جنيها .

وأكد التجار أن سعر التفاح الأصفر 55 جنيها والتفاح الأحمر 55 جنيها والتفاح الأخضر 65 جنيها والتفاح البلدي 35 جنيها والكمثرى 30 جنيها والكيوي 50 جنيها والأفوكادو 180 جنيها والخوخ البلدي 20 جنيها.

أسعار الخضروات والفواكه

وأشار التجار إلي أن سعر التفاح الأخضر تراوح بين 50 جنيها إلي 80 جنيها والبرقوق الأسود 50 جنيها والتين 17.5 جنيه والكنتالوب 12 جنيها.

وأضاف التجار أن سعر المانجو بمختلف أصنافها تراوحت من 15 جنيها إلى 70 جنيها والمشمش 20 جنيها إلى 25 جنيها والبطيخ 40 جنيها للواحدة في المتوسط .

وذكر التجار أن البرتقال البلدي 20 جنيها والبرتقال الصيفي 20 جنيها والتين 70 جنيها والمانجو السكري والزبدية 30 جنيها .