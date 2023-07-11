ارتفاع الكوسة.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء 11-7-2023

تباينت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء 11-7-2023 وتراوحت الطماطم بين 3.5 جنيه إلى 6.5 جنيه والبامية قفزت إلى 30 جنيها والخيار والكوسة 14 جنيها والكوسة 16 جنيها والبصل 20 جنيها والبطاطس 12 جنيها والباذنجان 6.5 جنيه والجزر 16 جنيها بسوق التجزئة طبقا لعدد من التجار.

أسعار الخضروات في سوق العبور

وأكد التجار أن قفص الطماطم بسوق العبور تراوح بين 60 جنيها إلى 120 جنيها والفلفل الحامي 8 جنيهات والليمون 12 جنيها والكوسة 7 جنيهات والخيار 7 جنيهات والباذنجان الرومي 3 جنيهات والقلقاس 5 جنيهات.

وأوضح التجار أن سعر الخس 3 جنيهات ونصف للواحدة والكابوتشا 5 جنيهات والبروكلي 8 جنيهات والكرنب الأحمر والأبيض 8 جنيهات والسبانخ والملوخية 12 جنيها للكيلو والبطاطس 14 جنيها .

أسعار الخضروات

وأوضح التجار أن سعر البقدونس والكسبرة والشبت نصف جنيه والجرجير جنيه ونصف للحزمة و الفاصوليا 16 جنيها.

وكشف التجار أن سعر الباذنجان العروس 8 جنيهات ،والباذنجان الأبيض 8 جنيهات والخيار البلدي 12 جنيها والخيار الصوب 12 جنيها والباذنجان الرومي 6.5 جنيه.

أسعار الخضروات والفاكهة

وأفاد التجار أن سعر البصل الأحمر 20 جنيها على الأقل والبصل المقور 20 جنيها والبصل الذهبي 20 جنيها والفلفل الأحمر أو الشطة 20 جنيها والفلفل الرومي 16 جنيها والكوسة 8 إلى 12 جنيها ورق العنب 25 جنيها والفلفل البلدي 16 جنيها.

وألمح التجار إلى أن سعر الباذنجان الرومي 8 جنيهات والجزر 16 جنيها والليمون 24 جنيها والثوم 40 جنيهات.

أسعار الخضروات والفواكه

وأشار التجار إلي أن سعر الشمام تراوح من 10جنيهات إلى 15 جنيها و البرقوق 45 جنيها والعنب الاحمر 30 جنيها والعنب الاخضر 25 جنيها و البرتقال 20 جنيهات والجوافة 20 جنيها والموز 20 جنيه والعنب الأسود 30 جنيها.

وذكر التجار أن سعر التفاح الأصفر 40 جنيها والتفاح الأحمر 30 جنيها إلى 40 جنيها والتفاح الأخضر 50 جنيه والتفاح البلدي 40 جنيها والكمثرى 60 جنيها والكيوي 50 جنيها والافوكادو 120 جنيها والخوخ البلدي 20 جنيها.

وأوضح التجار أن سعر التفاح الاخضر تراوح بين 50 جنيها إلي 80 جنيها والبرقوق الأسود 50 جنيها.

وأشار التجار إلي أن سعر المانجو تراوح من 35 جنيها إلى 40 جنيها الكنتالوب 15 جنيها والشمام 10 جنيهات والبطيخ 40 جنيها للواحدة .

وأكد التجار أن البرتقال البلدي 20 جنيهاوالبرتقال الصيفي 20 جنيها والتين 70 جنيها .