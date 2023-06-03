ارتفاع الكوسة.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت 3-6-2023

تأرجحت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت 3-6-2023 وتراوحت الطماطم بين 3.5 جنيه إلى 6.5 جنيه والبصل 16 جنيها على الأكثر والكوسة والخيار 15 جنيها والفلفل الرومي 10 جنيهات والجزر والباذنجان العروس 10 جنيهات والفلفل الحامي 12 جنيها بسوق القطاعي.

أسعار الخضروات في سوق العبور

وأشار التجار إلي أن قفص الطماطم بسوق العبور تراوح بين 60 جنيها إلي 80 جنيها والفلفل الحامي 6 جنيهات والليمون 10 جنيهات والكوسة 7 جنيهات والخيار 7 جنيهات والباذنجان الرومي 4.5 جنيه والقلقاس 5 جنيهات.

وأوضح التجار أن سعر الخس 3 جنيهات ونصف للواحدة والكابوتشا 5 جنيهات والبروكلي 8 جنيهات والكرنب الأحمر والأبيض 8 جنيهات والسبانخ والملوخية 12 جنيها للكيلو والبطاطس 8 جنيهات .

أسعار الخضروات

وكشف التجار أن سعر البقدونس والكسبرة والشبت جنيه والجرجير جنيه ونصف للحزمة والبسلة 20 جنيها والفاصوليا 18 جنيها.

وألمح التجار إلي أن سعر الباذنجان العروس 10 جنيهات ، والباذنجان الرومي 6.5 جنيه والخيار 6.5 جنيه إلى 10 جنيهات.

وقال التجار إن سعر البصل الأحمر 15 جنيها والبصل المقور 12 جنيها والبصل الذهبي 14 جنيها والفلفل الأحمر أو الشطة 18 جنيها والفلفل الرومي 10 جنيهات والكوسة 6 إلى 15 جنيهات ورق العنب 25 جنيها والفلفل البلدي 12 جنيها.

أسعار الخضروات والفاكهة

وأشار التجار إلى أن سعر الباذنجان الرومي 9 جنيهات والجزر 10 جنيهات والليمون 20 جنيها والثوم 40 جنيها.

وأكد التجار أن سعر المشمش والبرقوق البلدي 20 جنيها إلى 25 جنيها والعنب الاحمر و الأخضر 25 جنيها والبرتقال 10 جنيهات والجوافة 20 جنيها والموز 8.5 جنيه إلى 12.5 جنيه والعنب الأسود المستورد 50 جنيها.

وذكر التجار أن سعر التفاح الأصفر 40 جنيها والتفاح الأحمر 30 جنيها إلى 40 جنيها والتفاح الأخضر 50 جنيها والتفاح البلدي 15 جنيها والكمثرى 50 جنيها والكيوي 50 جنيها والأفوكادو 120 جنيها والخوخ المستورد 40 جنيها والخوخ البلدي 15 جنيها والفراولة 15 جنيها.

أسعار الخضروات والفواكه

وقال التجار إن سعر التفاح الأخضر تراوح بين 50 جنيها إلى 80 جنيها والبرقوق الأسود 40 جنيها.

ونوه التجار إلى أن سعر المانجو الكيت أو الكنت تراوح من 60 جنيها إلى 80 جنيها الكنتالوب 12 جنيها والبطيخ 40 جنيها للواحدة.

وألمح التجار إلي أن البرتقال البلدي تراوح بين 7.5 جنيه إلى 10 جنيهات والبرتقال الصيفي 6.5 جنيه.