ارتفاع الكوسة.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الخميس 11-5-2023

تأرجحت أسعار الخضروات و الفاكهة اليوم الخميس 11 -5-2023 وتراوحت الطماطم بين 3.5 جنيه إلى 6.5 جنيه ، والفلفل الرومي 20 جنيهات بدلا من 12 جنيها ، و الباذنجان العروس 6.5 جنيه و الفلفل الألوان 24 جنيها بدلا 30 جنيها ، والبطاطس 6.5 جنيه ، والبصل 14 جنيها والفاصوليا 12 جنيها ، والثوم 40 جنيها بسوق التجزئة .

أسعار الخضروات في سوق العبور

وأكد التجار أن قفص الطماطم بسوق العبور تراوح بين 100 جنيها إلي 130 جنيها ،والفلفل الحامي 7 جنيهات ، والليمون 10 جنيهات ،والكوسة 6 جنيهات، والخيار 4 جنيهات ، والباذنجان الرومي 2.5 جنيه والقلقاس 5 جنيهات .

وأوضح التجار أن سعر الخس 3 جنيهات ونصف للواحدة ، والكابوتشا 7 جنيهات والبروكلي 8 جنيهات ،والكرنب الأحمر والأبيض 8 جنيهات ، والسبانخ والملوخية 12جنيها للكيلو والكرنب 12جنيها والبطاطس 6.5 جنيه .

وكشف التجار أن سعر البقدونس والكسبرة والشبت نصف جنيه والجرجير جنيه للحزمة والبسلة 20 جنيها و الفاصوليا 12 جنيها والفلفل الألوان 16 إلى 24 جنيها .

أسعار الخضروات

وأوضح التجار أن سعر الباذنجان الأبيض 6 جنيهات ونصف والباذنجان العروس 8 جنيهات والباذنجان الرومي 5 جنيهات والخيار 6.5 جنيه إلى 10 جنيهات .

و أفاد التجار أن سعر البصل الأحمر 15 جنيها والبصل المقور 14 جنيها والفلفل الأحمر أو الشطة 15 جنيها والفلفل الرومي 10 جنيهات والكوسة 12 جنيها بدلا من 8 جنيهات و البطاطس 6.5 جنيه ورق العنب 25 جنيها والفلفل الحامي 12 جنيهاو البامية 40 جنيها .

وأوضح التجار أن سعر الباذنجان الرومي 5 جنيهات والجزر 8 جنيهات والليمون 20 جنيها والثوم 40 جنيهات .

أسعار الخضروات اليوم

وأضاف التجار أن سعر البرتقال البلدي تراوح بين 7.5 جنيه والجوافة 12 جنيها والموز 10 جنيهات إلى 12.5 جنيه والموز المستورد 25 جنيها والعنب الأسود المستورد 80 جنيها والعنب البلدي 50 جنيها .

وقال التجار أن سعر التفاح الأصفر 40 جنيهاوالتفاح الأحمر 30 جنيها إلى 40 جنيها والتفاح الأخضر 80 جنيه والكمثرى 80 جنيها والكيوي 50 جنيهاوالافوكادو 120 جنيها والخوخ المستورد 40 جنيها والخوخ البلدي 15 جنيها والفراولة 12 جنيها.

أسعار الخضروات والفاكهة

وكشف التجار أن سعر التفاح الاخضر تراوح بين 70 جنيها إلي 80 جنيها والبرقوق الأسود 50 جنيها .

ونوه التجار إلي أن سعر المانجو الكيت / الكنت تراوح من 60 جنيها إلى 80 جنيها الكنتالوب 15 جنيهات والبطيخ 30 جنيها للواحدة .

وأشار التجار إلي أن البرتقال البلدي تراوح بين 5 جنيه إلي 7.5 جنيه والبرتقال الصيفي 6.5 جنيه .