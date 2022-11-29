ارتفاع الكوسة .. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء29-11-2022

شهدت أسعار الخضروات والفاكهة تذبذبا اليوم الثلاثاء 29- 11- 2022 ،وسجلت الطماطم 6.5 جنيه،والبطاطس 12 جنيها،والكوسة من 5جنيهات إلى 12جنيها،البسلة 10 جنيهات إلي 12 جنيها بتراجع جنيهين،والبصل 8 جنيهات،والخيار والباذنجان 5 جنيهات إلى 8 جنيهات بسوق التجزئة .

أسعار الخضروات في سوق العبور

و أشار التجار إلي أن سعر قفص الطماطم بسوق العبور تراوح بين 80 جنيها إلي 120 جنيها،والفلفل الحامي 5 جنيهات،والليمون 6 جنيهات ،والكوسة 6 جنيهات ،والخيار 5 جنيهات، والباذنجان 4 جنيهات ، والقلقاس 4 جنيهات .

وأكد التجار أن سعر الكابوتشا تراوح من 3.5 جنيه إلى 5 جنيهات للواحدة،والبروكلي 8 جنيهات،والقرنبيط 5 إلى8 جنيهات،والكرنب الأحمر ،والأبيض 5 جنيهات،والسبانخ 10 جنيهات للكيلو ،والكرنب 15 جنيها للواحدة .

أسعار الخضروات اليوم

و أفاد التجار أن سعر البطاطا 5 جنيهات ،والبقدونس ،الكسبرة ، الشبت أو الجرجير 50 قرشا ،والبسلة 12 جنيها ،الفاصوليا 8 جنيهات ،والفلفل الألوان 16 بدلا من 20 جنيها ،والباذنجان الأبيض 5/ 8 جنيهات، والباذنجان الملون 8 جنيهات ،والباذنجان العروس 8 جنيهات، والباذنجان الرومي 8 جنيهات ،والخيار الصوب 8 جنيهات .

وأكد التجار أن سعر البصل الأحمر 8 جنيهات ، والبصل الأصفر 8 جنيهات،الفلفل الأحمر / الشطة 15 جنيها، والقثاء 6.5 جنيه، والفلفل الرومي 12 جنيها،والكوسة 5 جنيهات إلى 12 جنيها، البطاطس 6.5 جنيه إلى 12 جنيها، والقلقاس 8 جنيهات،ورق العنب 60 جنيها .

أسعار الخضروات والفاكهة

وألمح التجار إلي أن سعر الباذنجان الرومي 8 جنيهات،والجزر 8 جنيهات ،والملوخية جنيهين ونصف،والليمون 12 جنيها،والبامية من 16 جنيها إلى 30 جنيها ،والثوم 13 جنيها .

وقال التجار أن سعر البرتقال اليوسفي 3.5 جنيه إلى 7.5 جنيه،والجوافة 10 جنيهات،والرمان 10 جنيهات،الموز الجبلي 12.5 إلى 17.5 جنيه ،والموز المستورد 20 جنيها،والعنب البلدي 8 جنيهات ونصف،والعنب الكرمسون 20 جنيها .

وكشف التجار أن سعر التفاح الأصفر 20 جنيها، والعنب الكرمسون 20 جنيها،والتفاح الأحمر تراوح من 20 جنيها إلى 35 جنيها ،والكاكا 12 جنيها ،الكيوي 30 جنيها ،والافوكادو 80 جنيها ،والخوخ المستورد 20 جنيها ،والكمثرى 17 جنيها .

أسعار الفاكهة اليوم

وأوضخ التجار أن سعر التفاح الاخضر تراوح بين 20 جنيها إلي 40 جنيها ،والتفاح الأمريكي 30 إلى 35 جنيها،والبرقوق الأسود 25 إلى 35 جنيها .

ونوه التجار إلي أن سعر المانجو الكيت أو الكنت تراوح من 25 إلى 30 جنيها،والعنب الكرمسون 20 جنيها ،الكنتالوب 12 جنيها إلى 15 جنيها،والشمام 10 جنيهات ،والبطيخ 30 جنيهات للواحدة علي الاقل .

ونوه التجار إلي أن سعر التين الابيض 20 إلى 25 جنيها ،والتين البرشومي الأسود 15 جنيها،والبرتقال أبو سرة 7 جنيهات إلي 8 جنيهات،والبرتقال البلدي 8 جنيهات،والبرتقال الصيفي 8 جنيهات .