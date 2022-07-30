ارتفاع الكوسة.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت 30-7-2022

شهدت أسعار الخضروات والفاكهة ارتفاعا اليوم السبت 30- 7- 2022 ، وتراوحت الطماطم بين 3 جنيهات ونصف إلى 5 جنيهات، والكوسة 8 جنيهات إلى 15 جنيها بدلا من 6.5 جنيه ، والخيار 10 جنيهات ، والجزر 8 جنيهات ، الباذنجان 5 جنيهات ، والفلفل الرومي والبطاطس 8 جنيهات في سوق القطاعي.

أسعار الخضروات في سوق العبور

وأكد التجار أن سعر قفص الطماطم بسوق العبور تراوح بين 40 جنيها إلى 50 جنيها ، والفلفل البلدي 2.5 جنيه ، والليمون 6 جنيهات ، والكوسة 4.5 جنيه ، والخيار 4 جنيهات ، والباذنجان جنيه ونصف ، والقلقاس 3 جنيهات.

وقال التجار إن سعر البطاطا للمستهلك بـ 3.5 جنيه ، البقدونس ، الكسبرة ، الشبت أو الجرجير 50 قرشا للحزمة ، الفاصوليا 24 جنيها ، والفلفل الألوان 10 جنيهات، والباذنجان الأبيض ، الملون ، العروس أو الرومي من 4 جنيهات إلى 5 جنيهات.

أسعار الخضروات اليوم

وكشف التجار أن سعر الفلفل الأحمر / الشطة 13 جنيها ، والفلفل الرومي 8 جنيهات ، والكوسة 8 جنيهات ، البطاطس 6.5 جنيه إلى 8 جنيهات ، والقرنبيط 6 جنيهات ، والكرنب 8 جنيهات للواحدة، ورق العنب 20 جنيها.

ولفت التجار إلي أن سعر الباذنجان الأسود العروس 5 جنيهات ، والجزر 8 جنيهات ، والكابوتشا 4 جنيهات للواحدة ، والملوخية جنيهين ونصف للحزمة ، والليمون 10جنيهات إلى 20 جنيها، والبامية من 15 جنيها إلى 25 جنيها ، والباذنجان الرومي 4 جنيهات.

أسعار الخضروات والفاكهة

وأوضح التجار أن سعر العنب الأسود 12 جنيها، والعنب الأخضر 12 جنيها ، والعنب الأحمر 10 جنيهات ، والمشمش 12 جنيها ، الموز البلدي 15 جنيها، والموز المستورد 20 جنيها.

وأوضح التجار أن سعر التفاح الأخضر تراوح بين 20 جنيها إلى 30 جنيها ، والتفاح الأحمر 15 جنيها ، والتفاح البلدي 10 جنيهات إلى 12 جنيها، والكاكا 15 جنيها ، الكيوي 35 جنيها ، والأفوكادو 30 جنيها ، والخوخ 10 جنيهات إلى 12 جنيها.

أسعار الفاكهة اليوم

وكشف التجار أن سعر التفاح الأصفر 25 جنيها ، والبرقوق 20 جنيها ، والكمثرى 20 جنيها، والتفاح الفرنساوي 40 جنيها.

وقال التجار إن سعر العنب الأسود البلدي 15 جنيها ، عنب أسود مستورد 15 جنيها ، والعنب الكرمسون 10 جنيهات ، الكنتالوب 5 جنيهات ، والشمام 6.5 جنيه، والبطيخ من 25 جنيها إلى 40 جنيها للواحدة حسب الوزن.

ولفت التجار إلي أن سعر التين 12 جنيها ، والبرتقال أبو سرة 15 جنيهات والبرتقال البلدي 15 جنيها، والبرتقال الصيفي 8 جنيهات.