ارتفاع الكوسة .. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء 26-7-2022

واصلت أسعار الخضروات والفاكهة الارتفاع اليوم الثلاثاء 26- 7- 2022 في الطماطم والخيار والكوسة، وتراوحت الطماطم بين 3.5 جنيه إلى 5 جنيهات والكوسة 14 جنيها، والخيار 12 جنيها، والجزر 8 جنيهات ، الباذنجان الرومي 4 جنيهات ، والفلفل ، والبطاطس 8 جنيهات ، والفاصوليا 24 جنيها ، في سوق التجزئة.

أسعار الخضروات في سوق العبور

وأكد التجار أن سعر عداية الطماطم بسوق العبور تراوح بين 50 جنيها إلي 60 جنيها ، والفلفل البلدي 2.5 جنيه ، والليمون 12 جنيها ، والكوسة 7 جنيهات ، والخيار 7 جنيهات ، والباذنجان جنيه واحد ، والقلقاس 3 جنيهات.

ونوه التجار بأن سعر البطاطا للمستهلك 5 جنيهات ، البقدونس ، الكسبرة ، الشبت أو الجرجير 50 قرشا للحزمة ، الفاصوليا 24 جنيها ، والفلفل الألوان 5 جنيهات إلى 10 جنيهات ، والباذنجان الأبيض ، الملون ، العروس أو الرومي من 4 جنيهات إلى 5 جنيهات.

أسعار الخضروات اليوم

وكشف التجار أن سعر الفلفل الأحمر / الشطة 13 جنيها ، والفلفل الرومي 8 جنيهات ، والكوسة 14 جنيها ، البطاطس 4 جنيهات إلى 8 جنيهات ، والقرنبيط 6 جنيهات ، والكرنب 8 جنيهات للواحدة، ورق العنب 20 جنيها.

وكشف التجار أن سعر الباذنجان الأسود العروس تراوح من 4.5 جنيه إلى 5 جنيهات ، والجزر 8 جنيهات ، والكابوتشا 4 جنيهات للواحدة ، والملوخية جنيهين للربطة ، والليمون 20 جنيها ، والبامية من 16 جنيه إلى 25 جنيها ، والباذنجان الرومي 4 جنيهات.

أسعار الخضروات والفاكهة

وأضاف التجار أن سعر العنب الأسود 15 جنيها، والعنب الأخضر 10 جنيهات ، والعنب الأحمر 10 جنيهات، والمشمش 12 جنيها ، الموز البلدي 15 جنيها، والموز المستورد 20 جنيها.

وذكر التجار أن سعر التفاح الأخضر تراوح بين 20 جنيها إلى 30 جنيها ، والتفاح الأحمر 15 جنيها ، والتفاح البلدي 10 جنيهات إلى 12 جنيها، والكاكا 15 جنيها ، الكيوي 35 جنيها ، والافوكادو 30 جنيها ، والخوخ 10 جنيهات إلى 12 جنيها.

أسعار الفاكهة اليوم

وكشف التجار أن سعر التفاح الأصفر 25 جنيها ، والبرقوق 20 جنيها ، والكمثرى 20 جنيها، والتفاح الفرنساوي 40 جنيها.

وقال التجار إن سعر العنب الأسود البلدي 15 جنيها ، عنب أسود مستورد 15 جنيها ، والعنب الكرمسون 10 جنيهات ، الكنتالوب 5 جنيهات ، والشمام 6.5 جنيه، والبطيخ من 25 جنيها إلى 40 جنيها للواحدة حسب الوزن.

وأفاد التجار بأن سعر التين 15 جنيها ، والبرتقال أبو سرة 10 جنيهات والبرتقال البلدي 5 جنيهات، والبرتقال الصيفي 6.5 جنيه.