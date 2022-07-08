ارتفاع الكوسة .. أسعار الخضروات والفاكهة بوقفة عرفات الموافق 8-7-2022

ارتفعت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الجمعة 8- 7- 2022 ،وتراوحت الكوسة بين 16 جنيها إلي 18 جنيها ، الطماطم 3.5 جنيه إلى 4 جنيهات و البطاطس 8 جنيهات ،والخيار 5 جنيهات والفلفل الحامي 10 جنيهات ،والباذنجان الملون 8 جنيهات ،و البصل 3.5 جنيه الي 5 جنيهات ، في سوق التجزئة .

أسعار الخضروات في سوق العبور

وأكد التجار أن سعر قفص الطماطم بسوق العبور تراوح بين 40 جنيها إلي 60 جنيها ، والفلفل البلدي 6 جنيهات،والليمون 15 جنيها ، والكوسة 9 جنيهات والخيار 3 جنيهات والباذنجان 4 جنيهات ،والقلقاس 3 جنيهات .

أفاد التجار أن سعر البطاطا 5 جنيهات ، البقدونس ، الكسبرة ، الشبت / الجرجير 50 قرشا للربطة ، الفاصوليا 16 جنيها ، والفلفل الألوان 20 جنيها ، والباذنجان الأبيض / الملون / العروس 5 جنيهات إلى 8 جنيهات .

أسعار الخضروات

وقال التجار أن سعر الفلفل الأحمر أو الشطة 20 جنيهات ،والفلفل الرومي 8 جنيهات ، والكوسة 18 جنيها، البطاطس 8 جنيهات ، والقرنبيط 6 جنيهات ،والكرنب 8 جنيهات للواحدة، ورق العنب 20 جنيها .

وقال التجار أن سعر الباذنجان العروس 6 جنيهات ، و الجزر 5 جنيهات ، والكابوتشا 4 جنيهات للواحدة ، والملوخية 7 جنيهات للكيلو ،والليمون 40 جنيها ،والبامية من 20 جنيها إلى 25 جنيها ، والباذنجان الرومي 5 جنيهات .

أسعار الخضروات والفاكهة

ونوه التجار إلي أن سعر العنب الأسود 15 جنيها، والعنب الأخضر 10 جنيهات ،والعنب الأحمر 10 جنيهات ،والمشمش 12 جنيها ، الموز البلدي من 6.5 جنيه إلى 15 جنيها، والموز المستورد 20 جنيها .

وكشف التجار أن سعر التفاح الاخضر 18 جنيها إلى 30 جنيها ،والتفاح الأحمر 25 جنيها ،والتفاح البلدي 6.5 جنيه إلى 12 جنيها،و الكاكا 15 جنيها،الكيوي 35 جنيها ، والافوكادو 30 جنيها ، والخوخ 8 جنيهات إلى 10 جنيهات .

أسعار الفاكهة اليوم

وألمح التجار إلي أن سعر التفاح الأصفر 30 جنيها ،والبرقوق 20 جنيها ،والكمثرى 40 جنيها ، والتفاح الفرنساوي 35 جنيها .

وأضاف التجار إلي أن سعر العنب الاسود البلدي 15 جنيها ، عنب أسود مستورد 15 جنيها ،والعنب الكرمسون ب10 جنيهات ،الكنتالوب 5 جنيهات ،والشمام 3.5 جنيه، والبطيخ من 15 جنيها إلى 40 جنيها للواحدة حسب الوزن .

وأفاد التجار أن سعر البرتقال أبو سرة 10 جنيهات والبرتقال البلدي 5 جنيهات، والبرتقال الصيفي 7جنيهات .