ارتفاع الكندوز..أسعار اللحوم اليوم الخميس18-5-2023

واصلت أسعار اللحوم الكندوز تماسكها اليوم الخميس 18-5-2023 وتراوحت أسعار الكيلو من 350 جنيه إلى 417 جنيها في الهايبر ماركت بينما تسجل في محلات الجزارة بالمناطق الشعبية والمتوسطة 280 إلى 350 جنيها وفي منافذ وزارة الزراعة 220 جنيها طبقا لعدد من التجار.

وأشار التجار إلي أن أسعار اللحوم الكندوز تسجل في محلات الجزارة في المناطق التجارية والراقية 350 جنيها للقطع الممتازة في مدن وعواصم المحافظات و417 جنيها لاعلي سعر في القاهره الكبري والإسكندرية لأفضل الأنواع و أسعار الماعز 400 جنيها .

أسعار اللحوم

وقال التجار أن أسعار اللحوم البقري البلدي “قائم “تأرجحت بين 135 إلى 145 جنيها للعجول البقرية و الجمسي122و 125 جنيها للكيلو.

وأوضح التجار أن سعر الكندوز البلدي في محلات الجزارة بالمناطق الشعبية تراوح من 280 إلى 300 جنيها و السلاسل التجارية والهايبر ماركت من 350 إلى 417 جنيها.

وأوضح التجار أن سعر الكندوز في المنافذ الاستهلاكية 190 جنيها للكيلو للحوم السودانية وفي منافذ وزارة الزراعة 200 إلى 220 جنيها للكيلو اللحوم الكندوز .

وكشف التجار أن أسعار العجول البقري تراوحت بين 145 جنيها إلي 180 جنيها للكيلو متوسط الوزن قائم و العجول الجمسي 125 جنيها و 160جنيها و “الجاموسة اللحم” 190 جنيها و” البقرة اللحم” 220 جنيها و”العجلة اللحم” ب145 جنيها والفحلة”صغيرة الجاموس ” اللحم 125 جنيها .

أسعار اللحوم اليوم

وأشار التجار إلي أن سعر كيلو العجل البقري للوزن 200 كجم 140 جنيها”قائم” و الوزن 300 كجم ب 130جنيه و ووزن 150كجم ب 150 جنيه .

وأشار التجار إلي أن سعر كيلو اللحم الجاموسي “قباني” لوزن 300 كجم سجل 130جنيها ووزن 200 كجم ب125جنيها ووزن 150 كجم ب159 جنيها .

وأوضح التجار أن سعر كيلو اللحم القائم للعجول المستوردة يتأرجح بين 150 إلى 160 جنيها للأنواع المستوردة الأوكرانية والإسبانية والكولومبية وغيرها .

وكشف التجار أن سعر العجول البقري الرضيعة سجل 16 ألف جنيه والبتلو 15 آلف جنيه والرضيع الجاموسي 9000 جنيه للرأس بزيادة1000 جنيها .

وأضاف التجار أن سعر البقرة الوالدة تراوح بين 50 ألف إلى 65 ألف بارتفاع 10آلاف جنيه والجاموسة 50 ألف إلى 75 ألف جنيه .

أسعار اللحوم اليوم في اسواق الخميس

وفيما يلي قائمة بأسعار اللحوم المتداولة اليوم في محلات الجزارة ومنافذ الوزارات المختلفة .

وأسعار اللحوم بالمنافذ : 200إلي250 جنيها للكيلو

أسعار اللحوم بالمنافذ المتحركة: 250 جنيها

أسعار اللحوم بمنافذ آمان : 250 جنيها

أسعار اللحوم السودانية الطازجة في المنافذ :190 جنيها

أسعار اللحوم البلدية الطازجة في منافذ القوات المسلحة: 270جنيها

أسعار اللحوم البرازيلي المجمد والمفروم في الأسواق : 220جنيها للكيلو

أسعار الكندوز البلدي : 300 جنيها إلى 417 جنيها

أسعار البتلو البلدي : 380 إلى 415جنيها للكيلو

أسعار المفروم البلدي : 250 جنيها إلي 350 للكيلو

أسعار السجق البلدي : 200 جنيها إلي240 جنيها

أسعار السجق المستورد :190 جنيها للكيلو

أسعار السجق الجملي البلدي ب150 جنيه