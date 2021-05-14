ارتفاع الكنتالوب.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الجمعة 14مايو 2021 الموافق ثاني أيام عيد الفطر

ارتفعت اسعار الخضروات اليوم الجمعة​ 14-5-2021 الموافق ثاني ايام عيد الفطر في سوق العبور بسبب توقف جمع المحاصيل وإجازة العيد، وأبرز الخضروات التي تحركت اسعارها هي الليمون والفلفل الالوان ،الخيار ،كما استقرت أسعار الطماطم والباذنجان الرومي والجزر والبازلاء طبقا لتجار .

وكشف التجار أن سعر قفص الطماطم سجل 35جنيها مقابل25جنيها ، والكوسة 250قرشا إلى 3 جنيهات،والخيار ارتفع إلى 5جنيهات، مقابل جنيهين ونصف أمس ،وسجل الباذنجان الرومي مابين 100قرش إلي 150قرشا .

أسعار الخضروات

وذكر التجار أن سعر البصل المقور من جنيه وربع إلى جنيه ونصف ،و الليمون من 21إلي 25جنيها ،بزيادة جنيه واحد ،وكيلو الطماطم من 100قرش إلى 350قرشا ،والبطاطس من 175قرشا إلى 350قرشا،ورق العنب من 5إلي 7جنيهات ،والبامية7جنيهات إلى 20 جنيها.

وافاد التجار أن الثوم الأحمر تراوح مابين 17إلي 19جنيها بارتفاع جنيهين ،و الفلفل الرومي تراوح من جنيهين إلى3جنيهات،والفلفل الرومي الجديد 4ج نيهات ،والفلفل الحامي ، تراوح من 100قرش إلى 200 قرش .

أسعار الخضروات في سوق العبور

وأشار التجار إلى أن سعر الثوم الأبيض تراوح من 7إلي 10جنيهات ،والباذنجان الأسود “العروس”جنيه ونصف،والباذنجان الأبيض تراوح جنيهين ونصف إلى 3جنيهات ،والباذنجان “الملون ” جنيه ونصف الجنيه ،والليمون” اضاليا ” من 2 إلى 3جنيهات .

ونوه التجار إلى أن سعر البسلة استقر بين 4 جنيهات إلي 5جنيهات، والفاصوليا 3جنيهات إلى 7جنيهات،و الجزر “بعرشه” 100قرشا إلى150قرش للكيلو ، والجزر” بدون عرش” جنيهين ونصف،البصل من200قرشا إلى 250قرشا،والبصل الأحمر3جنيهات،والبصل المقور جنيه ونصف .

أسعار الخضروات والفاكهة

وذكر التجار أن الفلفل الحامي العريض سجل جنيهين ونصف ، والشطة البلدي جنيه ونصف للكيلو ، الفلفل الفلاحي الرومي الجديد 2.5إلي 3.5جنيه،والقلقاس من 4 إلي 4.5جنيه .

وأضاف التجار أن سعر البطاطا تراوح من2.5إلي 3.5جنيه،والفلفل الالوان من 11إلي 19جنيهاوالبطيخ من 10إلي 20جنيه للواحدة،والجوافة 12جنيها،والكنتالوب 7.5 إلى 8جنيهات بزيادة جنيه واحد،والتفاح المستورد الأحمر والأخضر 20جنيها والموز 7.5جنيه إلى 8، والفراولة 4.5جنيه .