ارتفاع الكنتالوب.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الجمعة 5-11-2021

لا تزال أسعار الخضروات و الفاكهة تشهد تذبذبا اليوم الجمعة 5-11-2021 ، وتراوحت الطماطم بين 4 إلى 5 جنيهات، والبطاطس 9 إلى 10 جنيهات، والبصل الأحمر 5 جنيهات، والخيار الصوب والفلفل الرومي 8، والباذنجان الرومي 5 جنيهات، لدى باعة القطاعي.

أسعار الخضروات في سوق العبور

وأكد التجار أن سعر قفص الطماطم بسوق العبور لتجارة الجملة تراوح ب65جنيها بسوق أكتوبر 80جنيها للقفص بوزن 25كجم ، بينما سجل القفص وزن 37 كجم 120جنيها، في محافظات الصعيد .

أسعار الخضروات

و أوضح التجار أن حزمة البقدونس/ الكسبرة /الشبتو الجرجير بنصف جنيه،والملوخية جنيهين للحزمة،والبامية22جنيها للكيلو ،والبسلة 20جنيها ،والفلفل الألوان 14جنيها،والقثاء 6.5جنيه، والخيار 3إلى 8جنيهات ،والباذنجان الرومي 4جنيهات الي 5.

أسعار الخضروات اليوم

وافاد التجار أن ورق العنب ب45جنيها،والفلفل الحار الأحمر 15جنيها،والفلفل الحامي 8والكوسة 8جنيهات،والفلفل الألوان 14الي 20 والفاصوليا7الي 10،البطاطس 10جنيهات،والفلفل الرومي 8 جنيهات ،والكرنب 10جنيهات للواحدة والقرنبيط 5الي 7جنيهات للواحدة .

أسعار الخضروات والفاكهة

وأفاد التجار الي أن الفلفل الحار أو الرومي ب 8 جنيهات،والباذنجان العروس 3الي5جنيهات،والجزر 10جنيهات، والكابوتشا 5 جنيهات للواحدة، والفاصوليا7الي 10 ،والبامية 22جنيها للكيلو، والملوخية 6 جنيهات للكيلو ، والليمون10جنيهات.

أسعار الفاكهة

واشار التجار الي أن الجوافة تراوحت بين 5.5إلى 6.5جنيه،الموز البلدي من 10الي 12جنيها،والموز المستورد 30جنيها،والبلح البرحي 35جنيها،والتفاح الأخضر 12الي30جنيهًا والبلح ب5جنيهات .

وذكر التجار أن الرمان تراوح بين 6.5 إلى 7.5جنيه،والتفاح الأصفر 20 جنيها،والبرقوق الأسود 40جنيها،والتفاح الفرنساوي 30 جنيها،والتفاح السوري 16جنيها،والتفاح الأحمر 15 جنيها،الموز المستورد 30 جنيها.

أسعار الفاكهة اليوم

واوضح التجار أن سعر العنب الأسود وعنب كرمسون من 20الي 25 جنيها،والعنب البلدي 10 جنيهات،والعنب الأحمر 25جنيها،والتين 8الي 15جنيها للكيلو الواحد،الكنتالوب 12 جنيهابدلا من 10.

أسعار المانجو

واكد التجار أن سعر المانجو تراوح بين 25 إلى 35 جنيها للكيلو – حسب الصنف-والمانجو الفص ب 80جنيها ،والعويسي من 35 إلى 40والنعومي 30جنيهابدلا من 35.

ونوه التجار الي أن سعر المانجو الفونسو 45جنيها،والمانجو دبشة 25جنيها ،والكمثرى 20جنيها،والخوخ البلدي15الي 35 جنيها، والخوخ المستورد 40 جنيها ،والبطيخ 20 إلى 30 جنيها للواحدة،البرتقال أبو سرة 8 جنيهات واليوسفي 8جنيهات .