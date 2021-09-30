ارتفاع الكنتالوب.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الخميس​ 30-9-2021

صعدت اسعار الخضروات والفاكهة اليوم الخميس 30-9-2021 ،وارتفعت الطماطم بين 8إلي 9جنيهات بدلا من8جنيهات أمس ،والفلفل الرومي 10جنيهات والخيار 6 جتيهات ،والباذنجان 6جنيهات ،والبطاطس 9 جنيهات، والكوسة 8جنيهات ،والفلفل الالوان 14جنيها ،والبصل الاحمر 6.5بدلا من 5جنيهات ،لدي باعة التجزئة .

أسعار الخضروات في سوق العبور

وأكد التجار أن سعر قفص الطماطم باسواق العبور وأكتوبر لتجارة الجملة 150جنيها للقفص زنة 20كجم ،بينما سجل القفص وزن 40كجم 220جنيها،في الصعيد .

وأفاد التجار أن حزمة الخضرة سجلت نصف جنيه مثل البقدونس /الكسبرة /الشبت أو الجرجير ،والملوخية جنيهين للواحدة ،والبامية 15جنيها ،والفلفل الالوان 24 جنيها ،والقثاء 3.5إلي 5جنيهات،والخيار من4الي 6جنيهات، والباذنجان الرومي 5جنيهات .

أسعار الخضروات اليوم

وأضاف التجار أن ورق العنب يباع بقيمة 46جنيها ،والفلفل الحار الاحمر أو الشطة 10جنيهات للكيلو ،والكوسة 8جنيهات، والفلفل الألوان 20جنيهاعلي الاكثر ،والفاصوليا20جنيها،والبطاطس9جنيهات،والفلفل الرومي 10جنيهات ،والكرنب 15جنيها للواحدة.

اسعال الخضروات

وذكر التجار أن الفلفل بأنواعه يتراوح بين 8إلي 10جنيهات ،والباذنجان العروس 7جنيهات، والجزر 8جنيهات،والكابوتشا 5جنيهات للواحدة،والفاصوليا 20جنيها،والبامية 15جنيها للكيلو،والملوخية 7جنيهات للكيلو ،والليمون من 10إلي 14جنيها.

أسعار الخضروات والفاكهة

وقال التجار أن اسعار الجوافة تراوحت بين 6.5 إلي 15جنيها،الموز البلدي من10 جنيهات إلى 15جنيها، والموز المستورد 30جنيها،والبلح البرحي 30جنيها ،والتفاح الأخضر 20جنيهًا.

وكشف التجار أن الرمان تراوح بين 3.5إلى 8جنيهات ،و التفاح الاصفر20جنيها،والبرقوق الاسود 35 جنيها،والتفاح الفرنساوي 35 جنيها، والتفاح السوري 20 جنيها ،والتفاح الاحمر 15جنيها،الموز المستورد 30 جنيها.

أسعار الفاكهة اليوم

ونوه التجار إلى أن سعر العنب الاسود 20جنيها ،والعنب البلدي 6.5جنيه،والعنب الاحمر والتين 15جنيها للكيلو الواحد ،الكنتالوب 15جنيهابدلا من 12 جنيها .

أسعار الفاكهة

واكد التجار إلى أن متوسط سعر المانجو بين 7.5إلى 25جنيها للكيلو -حسب النوع -والمانجو الفص 70جنيها ،والعويسي من 30إلي35 جنيها .

واوضح التجار أن سعرالمانجو الفونسو 35جنيها، والمانجو دبشة 20جنيها ،والكمثرى 6.5جنيهاإلي 15 جنيها،والخوخ البلدي 35جنيها، والخوخ المستورد 40جنيها ،البرتقال البلدي 10إلي 12جنيها ،والبطيخ 20إلي 25جنيها للواحدة والبرتقال ابو سرة 10جنيهات .