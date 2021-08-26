اقتصاد وأسواق

ارتفاع الكنتالوب.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الخميس 26-8-2021

تفاوت أسعار الخضر والفواكه اليوم الخميس في الأسواق
الصاوي أحمد 9:41 ص, الخميس, 26 أغسطس 21 9:41 ص, الخميس, 26 أغسطس 21

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تباينت أسعار الخضراوات والفاكهة، اليوم الخميس 26-8-2020، وسجل البرقوق 22.5 جنيه، بدلًا من 25 جنيهًا، والطماطم 6.5 جنيه، بدلًا من 7 جنيهات، والفلفل الألوان 18 جنيهًا، والجوافة 10 جنيهات، والكمثرى 15 جنيهًا، والتفاح الأحمر المستورد 25 جنيهًا، والخيار البلدي 5 جنيهات، والمانجو العويس 50 جنيهًا، لدى باعة التجزئة.

وأضاف التجار أن سعر البامية تراوح بين 10 و14 جنيهًا، والفلفل الألوان من 12 إلى 18 جنيهًا، والقثاء 6.5 إلى 8 جنيهات، والخيار البلدي من 4 إلى 5 جنيهات، والخيار الصوب 8 جنيهات، والباذنجان الرومي تراوح من 5 إلى 6 جنيهات.

أسعار الخضراوات

وأكد التجار أن سعر الكوسة تأرجح بين 8 و12 جنيهًا، والفلفل الألوان من 12 إلى 18 جنيهًا، والفاصوليا 25 جنيهًا، والبطاطس من 6 إلى 9 جنيهات، والفلفل الرومي 4 جنيهات إلى 8 جنيهات، والكرنب من 6 إلى 8 جنيهات للواحدة.

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ولفت التجار إلى أن سعر الفلفل الحامي تراوح بين 3 و6 جنيهات، والباذنجان العروس 4 إلى 6 جنيهات، والجزر 8 جنيهات، والكابوتشا 6 جنيهات للواحدة، والفاصوليا 25 جنيهًا، والبامية 10 إلى 14 جنيهًا للكيلو، والملوخية 6 جنيهات للكيلو، والليمون بين 6 و10 جنيهات للكيلو.

أسعار الخضراوات والفاكهة

وأكد التجار أن الجوافة تراوحت بين 10 و15 جنيهًا، والموز البلدي تراوح من 10 إلى 12 جنيهًا، والبلح البرحي 15 إلى 30 جنيهًا، والتفاح البلدي من 15 إلى 25 جنيهًا، والتفاح الأخضر المستورد 25 جنيهًا.

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وأشار التجار إلى أن الرمان سجل 10 جنيهات، والتفاح الأصفر سجل 30 جنيهًا، والبرقوق المستورد 25 جنيهًا، والتفاح الأخضر الفرنساوي من 35 إلى 40 جنيهًا، والتفاح الأصفر من 25 إلى 30 جنيهًا، والموز المستورد 25 جنيهًا.

وألمح التجار إلى أن سعر العنب الأسود 15 جنيهًا، والعنب البلدي 12.5 جنيه، والعنب الأحمر 20 جنيهًا، والتين من 8 إلى 20 جنيهًا، والكنتالوب أو الشمام 10 جنيهات، بدلًا من 7.5 جنيه للكيلو.

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وأفاد التجار بأن سعر المانجو نعومي/ الزبدية أو السكري من 20 إلى 25 جنيهًا، والمانجو الفونسو 35 جنيهًا للكيلو، والكمثرى من 10 إلى 20 جنيهًا، والخوخ من 30 إلى 35 جنيهًا، والبرتقال البلدي 10 جنيهات، والبطيخ 20 جنيهًا للواحدة.

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بقلم الصاوي أحمد

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