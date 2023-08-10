ارتفاع الكنتالوب.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الخميس 10-8-2023

تذبذبت أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الخميس 10-8-2023 وتأرجحت الطماطم بين 11 جنيهًا إلى 12 جنيهًا، والجزر 14 جنيهًا، والخيار 12 جنيهًا، والباذنجان 6.5 جنيه، والكوسة 14 جنيهًا، والفلفل 14 جنيهًا، والفلفل الرومي 12 جنيهًا، والبطاطس 13 جنيهًا، والبامية 25 جنيهًا، بسوق التجزئة، طبقًا لعدد من التجار.

أسعار الخضراوات في سوق العبور

وأوضح التجار أن عداية الطماطم بسوق العبور تراوح بين 180 جنيهًا إلى 210 جنيهات، والفلفل الحامي 6 جنيهات، والليمون 20 جنيهًا، والكوسة 7 جنيهات، والخيار 7 جنيهات، والباذنجان الرومي 5 جنيهات، والقلقاس 3 جنيهات.

وذكر التجار أن سعر الخس 3 جنيهات ونصف الجنيه للواحدة، والكابوتشا 5 جنيهات، والبروكلي 8 جنيهات، والكرنب الأحمر والأبيض 8 جنيهات، والسبانخ والملوخية 12 جنيهًا للكيلو.

أسعار الخضراوات

وأفاد التجار بأن سعر البقدونس والكسبرة والشبت نصف جنيه، والجرجير جنيه ونصف الجنيه للحزمة، والفاصوليا 30 جنيهًا، والبامية 25 جنيهًا.

وكشف التجار أن سعر الباذنجان العروس 8 جنيهات، والباذنجان الأبيض 10 جنيهات، والخيار البلدي 12 جنيهًا، والخيار الصوب 14 جنيهًا، والباذنجان الرومي 6.5 جنيه، والثوم 22 جنيهًا.

وأكد التجار أن سعر البصل الأصفر 20 جنيهًا، والبصل الأحمر 20 جنيهًا، والفلفل الأحمر/ الشطة 16 جنيهًا، والفلفل الرومي 14 جنيهًا، والكوسة 12 جنيهًا، وورق العنب 25 جنيهًا، والفلفل البلدي 12 جنيهًا.

أسعار الخضراوات والفاكهة

ونوه التجار بأن سعر الباذنجان الرومي 6.5 جنيه، والجزر 14 جنيهًا، والليمون 12 جنيهًا إلى 40 جنيهًا.

وأشار التجار إلى أن سعر الشمام تراوح من 10 جنيهات إلى 12 جنيهًا، والبرقوق 45 جنيهًا، والعنب الأحمر 20 جنيهًا، والعنب البناتي 15 جنيهًا، والبرتقال 20 جنيهًا، والجوافة 15 جنيهًا، والموز 12.5 جنيه، و17.5 جنيه، والعنب الأسود 30 جنيهًا.

وقال التجار إن سعر التفاح الأصفر 55 جنيهًا، والتفاح الأحمر 55 جنيهًا، والتفاح الأخضر 70 جنيهًا، والتفاح البلدي 35 جنيهًا، والكمثرى 30 جنيهًا، والكيوي 50 جنيهًا، والأفوكادو 180 جنيهًا، والخوخ البلدي 20 جنيهًا.

أسعار الخضراوات والفواكه

وذكر التجار أن سعر التفاح الأخضر تراوح بين 50 جنيهًا إلى 80 جنيهًا، والبرقوق الأسود 50 جنيهًا، والتين 25 جنيهًا، والكنتالوب 12 جنيهًا.

وكشف التجار أن سعر المانجو بمختلف أنواعها تراوحت من 15 جنيهًا إلى 60 جنيهًا، والمشمش 20 جنيهًا إلى 25 جنيهًا، والبطيخ 40 جنيهًا للواحدة في المتوسط.

وألمح التجار إلى أن سعر البرتقال البلدي 20 جنيهًا، والبرتقال الصيفي 20 جنيهًا، والتين 70 جنيهًا، والمانجو السكري والزبدية 30 جنيهًا.