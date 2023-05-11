ارتفاع الكبدة المستوردة.. أسعار اللحوم اليوم الخميس 11-5-2023

واصلت أسعار اللحوم البلدية والمجمدة تحركها اليوم الخميس 11-5-2023، وتراوحت أسعار الكيلو البقري بين 330 إلى 350 جنيهًا، والكبدة البلدي 360 جنيهًا، والمفروم والمجمد البرازيلي 220 جنيهًا، والكبدة 120 جنيهًا، بزيادة 10 جنيهات، واللحوم الجملي 250 جنيهًا، والضاني 350 جنيهًا، بحسب عدد من التجار.

وأوضح التجار أن أسعار الكندوز الفاخر تسجل في محلات الجزارة 350 جنيهًا للقطع الممتازة، وسجلت أسعار الجديان 370 جنيهًا.

أسعار اللحوم اليوم

وكشف التجار أن أسعار اللحوم البقري البلدي “قائم “تأرجحت بين 134 إلى 136 جنيهًا للعجول البقرية، والجمسي 127 جنيهًا للكيلو.

وأوضح التجار أن سعر الكندوز البلدي في محلات الجزارة بالمناطق الشعبية تراوح من 300 إلى 320 جنيهًا، والسلاسل التجارية والهايبر ماركت من 350 إلى 380 جنيهًا.

وأشار التجار إلى أن سعر الكندوز في المنافذ الاستهلاكية 250 جنيهًا للكيلو، وفي منافذ وزارة الزراعة 250 إلى 280 جنيهًا للكيلو اللحوم الكندوز.

وقال التجار إن أسعار العجول البقري تراوحت بين 140 إلى 180 جنيهًا للكيلو متوسط الوزن، والعجول الجمسي 120 إلى 160 جنيهًا، و”الجاموسة اللحم” 180 جنيهًا، و”البقرة اللحم” 200 جنيه، و”العجلة اللحم” 120 جنيهًا، والفحلة “صغيرة الجاموس” اللحم 110 جنيهات.

أسعار اللحوم

وأشار التجار إلى أن سعر كيلو العجل البقري للوزن 200 كجم 160 جنيهًا “قائم”، والوزن 300 كجم بـ150جنيهًا، ووزن 150 كجم بـ180 جنيهًا.

وأوضح التجار أن سعر كيلو اللحم الجاموسي “قائم” لوزن 300 كجم سجل 140 جنيهًا، ووزن 200 كجم بـ150 جنيهًا، ووزن 150 كجم بـ160 جنيهًا.

وأكد التجار أن سعر كيلو اللحم القائم للعجول المستوردة يتأرجح بين 140 إلى 150 جنيهًا للأنواع المستوردة الأوكرانية والإسبانية والكولومبية وغيرها.

وأكد التجار أن سعر العجول البقري الرضيعة سجل 15 ألف جنيه، والبتلو 13 ألف جنيه، والرضيع الجاموسي 8000 جنيه.

وأوضح التجار أن سعر البقرة الوالدة تراوح بين 50 إلى 65 ألف جنيه، بارتفاع 10 آلاف جنيه، والجاموسة 50 إلى 75 ألف جنيه.

أسعار اللحوم الحمراء البلدية والمستوردة في محلات الجزارة والهايبر ماركت والمنافذ

وفيما يلي قائمة بأسعار اللحوم المتداولة اليوم في محلات الجزارة ومنافذ الوزارات المختلفة .

سعر اللحوم بالمنافذ: 250 إلى 280جنيهًا للكيلو

سعر اللحوم بالمنافذ المتحركة: 250 جنيهًا

سعر اللحوم بمنافذ أمان: 250 جنيهًا

سعر اللحوم السودانية الطازجة في المنافذ: 250 جنيهًا

سعر اللحوم البلدية الطازجة في منافذ القوات المسلحة: 270 جنيهًا

سعر اللحوم البرازيلي المجمد والمفروم في الأسواق : 210 جنيهات للكيلو

سعر الكندوز البلدي: 300 جنيه إلى 330 جنيهًا

سعر البتلو البلدي: 380 جنيهًا للكيلو

سعر المفروم البلدي: 250 جنيهًا للكيلو

سعر السجق البلدي: 200 إلى 240 جنيهًا

سعر السجق المستورد :190 جنيها للكيلو

سعر السجق الجملي البلدي بـ150 جنيهًا.