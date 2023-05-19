ارتفاع الكبدة البلدي.. أسعار اللحوم اليوم الجمعة 19-5-2023

واصلت أسعار اللحوم الكندوز ارتفاعها اليوم الجمعة 19-5-2023، وتأرجحت أسعار الكيلو بين 300 إلى 350 جنيهًا في الأسواق الشعبية بينما تسجل في محلات الجزارة بالمناطق الراقية 380 إلى 420 جنيهًا، وفي منافذ وزارة الزراعة 220 جنيهًا، طبقًا لعدد من التجار.

وألمح التجار إلى أن أسعار اللحوم الكندوز تسجل في محلات الجزارة في عدة مناطق بالجيزة 385 جنيهًا للقطع الفاخرة في مدن وعواصم المحافظات، و417 جنيهًا لأعلى سعر في القاهرة الكبرى والإسكندرية لأفضل الأنواع، وأسعار الجديان 400 جنيه.

أسعار اللحوم اليوم

وأكد التجار أن أسعار اللحوم البقري البلدي “قباني “تراوحت بين 135 إلى 145 جنيهًا للعجول البقرية، و الجمسي 122و125 جنيهًا للكيلو.

وأفاد التجار بأن سعر الكندوز البلدي في محلات الجزارة بالمناطق الشعبية تراوح من 280 إلى 300 جنيه، والسلاسل التجارية والهايبر ماركت من 350 إلى 417 جنيهًا.

وكشف التجار أن سعر الكندوز في المنافذ الاستهلاكية 190 جنيهًا لكيلو اللحوم السودانية، وفي منافذ وزارة الزراعة 220 إلى 250 جنيهًا لكيلو اللحوم الكندوز.

أسعار اللحوم الحمراء البلدية والمستوردة

وأوضح التجار أن أسعار العجول البقري تراوحت بين 145 إلى 180 جنيهًا للكيلو متوسط الوزن قائم، والعجول الجمسي 125 جنيهًا و160 جنيهًا، و”الجاموسة اللحم” 190 جنيهًا، و”البقرة اللحم” 220 جنيهًا، و”العجلة اللحم” 145 جنيهًا، والفحلة “صغيرة الجاموس” اللحم 125 جنيهًا.

وأكد التجار أن سعر كيلو العجل البقري للوزن 200 كجم 140 جنيهًا “قباني”، والوزن 300 كجم بـ130 جنيهًا، ووزن 150 كجم بـ150 جنيهًا.

وأضاف التجار أن سعر كيلو اللحم الجاموسي “قائم” لوزن 300 كجم سجل 130 جنيهًا، ووزن 200 كجم بـ125 جنيهًا، ووزن 150 كجم بـ159 جنيهًا.

وأكد التجار أن سعر كيلو اللحم القائم للعجول المستوردة يتأرجح بين 150 إلى 160 جنيهًا للأنواع المستوردة الأوكرانية والإسبانية والكولومبية وغيرها.

أسعار اللحوم في المنافذ ومحال الجزارة والهايبر ماركت

وذكر التجار أن سعر العجول البقري الرضيعة سجل 16 ألف جنيه، والبتلو 15 ألف جنيه، والرضيع الجاموسي 9000 جنيه للرأس بزيادة 1000 جنيه.

وأشار التجار إلى أن سعر البقرة الوالدة تراوح بين 50 إلى 65 ألف جنيه، بارتفاع 10 آلاف جنيه، والجاموسة 50 إلى 75 ألف جنيه.

وفيما يلي قائمة بأسعار اللحوم المتداولة اليوم في محلات الجزارة ومنافذ الوزارات المختلفة.

سعر اللحوم بالمنافذ: 200 إلى 250 جنيهًا للكيلو

سعر اللحوم بالمنافذ المتحركة: 250 جنيهًا

سعر اللحوم بمنافذ أمان: 250 جنيهًا

سعر اللحوم السودانية الطازجة في المنافذ: 190 جنيهًا

سعر اللحوم البلدية الطازجة في منافذ القوات المسلحة: 270 جنيهًا

سعر اللحوم البرازيلي المجمد والمفروم في الأسواق: 220 جنيهًا للكيلو

سعر الكندوز البلدي: 300 إلى 417 جنيهًا

سعر البتلو البلدي: 380 إلى 415 جنيهًا للكيلو

سعر المفروم البلدي: 250 إلى 350 جنيهًا للكيلو

سعر السجق البلدي: 200 إلى 240 جنيهًا

سعر السجق المستورد: 190 جنيهًا للكيلو

سعر السجق الجملي البلدي بـ150 جنيهًا.