ارتفاع الكبدة البرازيلي.. أسعار اللحوم المجمدة والبلدية اليوم الإثنين 1-5-2023

تفاوتت أسعار اللحوم البلدية والمستوردة اليوم الإثنين 1-5-2023 في الأسواق والمنافذ وارتفعت أسعار الكبدة البرازيلي إلى 120 جنيها بدلا من 110 جنيهات وبلغ متوسط أسعار الكندوز الفاخر 300 جنيه ومنخفصا إلى 210 جنيه للقطعيات متوسطة الجودة طبقا لعدد من التجار في الأسواق.

وألمح التجار إلى أن سعر كيلو الجملي تراوح بين 200 إلى 250 جنيها والضأن بين 280 جنيها إلى 320 جنيها والكبدة البلدي 320 جنيها في المتوسط والماعز من 250 جنيها إلى 370 جنيها للكيلو.

أسعار اللحوم

وأشار التجار إلى أن أسعار اللحوم البقري “قباني” تراوحت بين 127 إلى 133 جنيها للعجول البقرية والجاموسي بين 115و120 جنيها للكيلو.

وأشار التجار إلى أن سعر الكندوز البلدي في محلات الجزارة بالمناطق الشعبية تراوح من 210 و280 جنيها والسلاسل التجارية والسوبر ماركت من 220 إلى 380 جنيها.

وذكر التجار أن سعر الكبدة الكندوز في منافذ الجيش 180 جنيها للكيلو وفي منافذ وزارة الزراعة ومنافذ أهلا رمضان 220 جنيها للكيلو اللحوم الكندوز وغيره من أنواع اللحوم.

أسعار اللحوم اليوم

وأوضح التجار أن سعر العجول البقري متوسطة الأوزان 140 جنيها للكيلو القائم والجاموسي 125 جنيها و الجاموسة اللحم 175 جنيها وإناث الأبقار اللحم 190 جنيها والعجلة اللحم بـ120 جنيها والفحلة اللحم 110 جنيهات.

وأكد التجار أن أسعار العجل البقري للوزن 200 كجم سجلت 135 جنيها و300 كجم ب 140جنيه و150كجم ب 150 جنيه.

ونوه التجار بأن سعر كيلو اللحم الجاموسي قائم لوزن 300 كجم سجل 115 جنيها ووزن 200 كجم بـ140جنيها ووزن 150 كجم بـ150 جنيها .

وكشف التجار أن سعر كيلو اللحم القائم للعجول المستوردة يتأرجح بين 140 إلى 150 جنيها للأنواع المستوردة الأوكرانية والإسبانية والكولومبية وغيرها.

وأوضح التجار أن سعر العجول البقري الرضيعة 15 ألف جنيه والبتلو 13 ألف جنيه والرضيع الجاموسي 8000 جنيه.

أسعار اللحوم الحمراء في المنافذ ومحال الجزارة

وقال التجار إن سعر البقرة الحلوبة تراوح بين 50 ألفا إلى 65 ألفا بارتفاع 10 آلاف جنيه والجاموسة 50 ألف إلى 75 ألف جنيه.

وفيما يلي قائمة بأسعار اللحوم المتداولة اليوم في محلات الجزارة ومنافذ الوزارات المختلفة .

سعر اللحوم بالمنافذ : 220 جنيها للكيلو

سعر اللحوم بالمنافذ المتحركة: 220 جنيها

سعر اللحوم بمنافذ آمان : 220 جنيها

سعر اللحوم السودانية الطازجة في المنافذ: 220 جنيها

أسعار اللحوم البلدية الطازجة في منافذ القوات المسلحة: 250 جنيها

سعر اللحوم البرازيلي المجمد والمفروم في الأسواق : 200 جنيه للكيلو

سعر الكندوز البلدية : 250 جنيها إلى 285 جنيها

سعر البتلو البلدي : 280 جنيها للكيلو

سعر المفروم البلدي : 250 جنيها للكيلو

سعر السجق البلدي : 200 جنيه

سعر السجق المستورد : 170 جنيها للكيلو

سعر السجق الجملي البلدي: 130 جنيها