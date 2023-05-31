ارتفاع القيمة السوقية لـ«إنفيديا كورب» إلى تريليون دولار

انضمت إنفيديا كورب، رائدة صناعة الرقائق الأمريكية إلى قائمة الشركات في الولايات المتحدة التي تلامس قيمتها السوقية تريليون دولار، وسط تزايد إقبال المستثمرين على شراء أسهمها.

نضمت (إنفيديا كورب) لفترة وجيزة إلى نادي النخبة من الشركات الأمريكية التي تبلغ قيمتها السوقية تريليون دولار يوم الثلاثاء، مع تهاتف المستثمرين على شراء أسهم صانعة الرقائق التي سرعان ما أصبحت أحد أكبر الفائزين في سباق الذكاء الصناعي.

تضاعفت قيمة سهم الشركة ثلاث مرات في أقل من 8 أشهر، مما يعكس زيادة الاهتمام بهذه الطفرة التكنولوجية بعد التطورات السريعة فيما يعرف بالذكاء الصناعي التوليدي، والذي يمكنه التحاور مع البشر وصياغة كل شيء من النكات إلى الشعر.

ارتفعت أسهم إنفيديا بنحو 200 في المئة منذ أكتوبر، متجاوزة بكثير أي شركة أخرى مدرجة على المؤشر ستاندرد اند بورز 500. ورفعت هذه المسيرة الصعودية الهائلة لأسهم الشركة قيمتها السوقية بشدة لتتخطى نظيراتها في صناعة الرقائق.

أغلقت أسهم إنفيديا مرتفعة ثلاثة بالمئة إلى 401.11 دولار أمس الثلاثاء، لتصبح قيمتها السوقية على مرمى حجر من تريليون دولار بعد أن وصلت إلى هذا المستوى خلال الجلسة.

ومن بين الشركات الأمريكية جميعها، أربع فقط تتجاوز قيمتها السوقية حاجز التريليون دولار، وهي أبل (وألفابت ،مالكة جوجل، ومايكروسوفت وأمازون.