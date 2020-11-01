بورصة وشركات

ارتفاع القيمة السوقية لأصول مجموعة سامسونج إلى 641 مليار دولار

ارتفعت أصول المجموعة ومبيعاتها بنسبتي 713.8% (1,742 تريليون وون) و411.6% (865 تريليون وون) على التوالي حتى عام 2019
أحمد فراج 1:20 م, الأحد, 1 نوفمبر 20 1:20 م, الأحد, 1 نوفمبر 20

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أظهرت بيانات أن القيمة الإجمالية لأصول مجموعة سامسونج ارتفعت بمقدار 1,700 تريليون وون أثناء تولي الجيلين الثاني والثالث من المدراء التنفيذيين -اللذين قادا التنمية الاقتصادية الكورية- مناصبهم، بحسب وكالة يونهاب.

وارتفعت أصول مجموعة سامسونج بمقدار 790 تريليون وون (641 مليار دولار)  تحت إدارة “لي كون-هي”، الذي توفي يوم 25 أكتوبر الماضى.

وطبقا لنتائج تحليل أجراه موقع “سي اي او سكور” على التغيرات التي طرأت على أصول ومبيعات أكبر 10 مجموعات خلال فترة رئاسة الجيلين الثاني والثالث من المدراء التنفيذيين، فقد ارتفعت أصول المجموعة ومبيعاتها بنسبتي 713.8% (1,742 تريليون وون) و411.6% (865 تريليون وون) على التوالي حتى عام 2019.

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وارتفعت أصول مجموعة سامسونج، وهي أكبر مجموعة في كوريا الجنوبية، بمقدار 790 تريليون وون خلال فترة رئاسة “لي كون-هي” الراحل، وهي أكبر زيادة من بين أكبر 10 مجموعات.  

القيمة السوقية لأصول سامسونج تقفز إلى 803 تريليونات وون في 2019

وفي عام 1987 عندما تولى “لي” رئاسة المجموعة، بلغت أصول المجموعة 10 تريليونات وون فقط، لكنها ارتفعت بنسبة 7,620.3% (793 تريليون وون) إلى 803 تريليونات وون في عام 2019.

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وزاد عدد الشركات التابعة للمجموعة من 37 شركة إلى 59 خلال الفترة المذكورة.

ووضع “لي” حجر الأساس لدفع مكانة كوريا الجنوبية في تكنولوجيا المعلومات، حيث إنه جعل سامسونج تحتل المرتبة الأولى عالميا في قطاعات أشباه الموصلات والأجهزة المنزلية والهواتف المحمولة.

وجاء جونغ مونغ-غو، الرئيس الفخري لمجموعة هيونداي موتور، في المركز الثاني.

وفصل “جونغ” مجموعة هيونداي موتور عن مجموعة هيونداي في عام 2000. وزادت أصول مجموعة هيونداي موتور من 38 تريليون وون إلى 290 تريليون وون خلال فترة رئاسة “جونغ”.

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وجاء كيم سونغ-يون، رئيس مجموعة هانهوا، وتشوي تيه-وون، رئيس مجموعة إس كي في المركزين الثالث والرابع على التوالي.

أما بالنسبة لمبيعات المجموعات، فإن مجموعة سامسونج حققت أكبر زيادة من بينها.

وزادت مبيعات سامسونج بنسبة 3,076.9% من حوالي 10 تريليونات وون في عام 1987 إلى 315 تريليون وون في عام 2019.

وجاء جونغ مونغ-غو في المركز الثاني أيضا. وزادت مبيعات مجموعة هيونداي موتور بمقدار 149 تريليون وون خلال فترة رئاسته.

ويليه تشوي تيه-وون (ارتفاع مبيعات المجموعة بمقدار 124 تريليون وون)، ورئيس مجموعة إل جي الراحل، غو بون-مو (98 تريليون وون)، كيم سونغ-يون (57 تريليون وون).

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بقلم أحمد فراج

أحمد فراج ، محرر مترجم ، عضو نقابة الصحفيين. - التحق بالقسم الانجليزى فى جريدة المال أوائل 2014. - باحث دكتوراة فى دراسات الترجمة بجامعة المنصورة. - حصل على درجة الماجستير فى اللغة الانجليزية والترجمة، بتقدير ممتاز، من جامعة حلوان فى 2018. - حصل على درجتى الليسانس ودبلوم الترجمة بامتياز، من قسم اللغة الانجليزية بجامعة القاهرة. - درس الاقتصاد، وحصل على ماجستير الاقتصاد من معهد الدراسات الإسلامية، بالتعاون مع جامعة القاهرة فى 2015. - كرمته نقابة الصحفيين فى يوم التفوق الصحفى عام 2016.

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