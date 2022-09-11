ارتفاع القثاء.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأحد 11-9-2022

تباينت أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأحد 11- 9- 2022 ،وتأرجحت الطماطم بين 6 إلى 6.5 جنيه بدلا من 5.5 جنيه أمس والعنب 12جنيها بدلاً من 17والبطاطس 9 جنيهات والثوم البلدي 25جنيها ،والفاصوليا 40 جنيها ،والبصل 5 جنيهات بسوق التجزئة .

أسعار الخضراوات في سوق العبور

وأفاد التجار بأن سعر عداية الطماطم بسوق العبور تراوح بين 60 إلي 100 جنيه ،والفلفل الحامي 3 جنيهات ، والليمون 5 جنيهات ،والكوسة 5 جنيهات ،والخيار 5 جنيهات ، والباذنجان 3 جنيهات ، والقلقاس 3 جنيهات .

أسعار الخضراوات

وألمح التجار إلي أن سعر البطاطا للمستهلك بلغ 5 جنيهات،والبقدونس ، الكسبرة ، الشبت أو الجرجير من 50 إلى جنيه، الفاصوليا 35 جنيها ،والفلفل الألوان 12 إلي 16 جنيها ، والباذنجان الأبيض ،الملون ،العروس / الرومي 6 جنيهات، والخيار 10 جنيهات.

وكشف التجار عن أن سعر الفلفل الأحمر / الشطة 15 جنيها،والقثاء 8جنيهات بدلا من 6.5 جنيه ،والفلفل الرومي 8 جنيهات ، والكوسة 10 جنيهات ،البطاطس 8 جنيهات إلى 9 جنيهات، والقرنبيط 6 جنيهات، ورق العنب 25 جنيها .

أسعار الخضراوات والفاكهة

وذكر التجار أن سعر الباذنجان الأسود العروس 7 جنيهات ، والجزر 9 جنيهات ،والكابوتشا 4 جنيهات للواحدة ، والملوخية جنيهين ونصف للحزمة،والليمون 15 إلى 20 جنيها ،والبامية من 12 إلى 20 جنيها ،والباذنجان الرومي 6 جنيهات .

وكشف التجار أن سعر العنب الأسود 15 جنيها، والعنب الأخضر 12 إلى 15 جنيها ،والعنب الأحمر 12 جنيها ، والمشمش 20 جنيها ،الموز البلدي 15 جنيها ،والموز المستورد 25 جنيها، والعنب البلدي 10 جنيهات .

أسعار الفاكهة اليوم

وألمح التجار إلي أن سعر التفاح المستورد الأصفر 20 جنيها، والتفاح الأحمر 20 إلى 35 جنيها ،والتفاح البلدي 12 إلي 15 جنيها، والكاكا 15 جنيها ،الكيوي 35 جنيها، والأفوكادو 25 جنيها ، والخوخ 20 جنيها، والكمثرى 15 جنيها والرمان 8 جنيهات .

وذكر التجار أن سعر التفاح الأخضر 16 جنيها ، والتفاح الفرنساوي 40 جنيها،والبرقوق الأسود 20 جنيها، ومانجو زبدية 15 جنيها ، والمانجو السكري 15 جنيها ،والمانجو العويس 25 جنيها .

وأشار التجار إلي أن سعر المانجو نعومي 20 جنيها ،والعنب الأسود البلدي 17 جنيها ،والعنب الكرمسون ب15 جنيها ،الكنتالوب 8 جنيهات، والشمام 8 جنيهات ،والبطيخ من 10 جنيهات إلى 50 جنيها للواحدة حسب الوزن .

وأضاف التجار أن سعر التين الأبيض بلغ 15جنيها، والتين البرشومي الأسود 8 إلى 15 جنيها،و البرتقال أبو سرة 15 جنيها ،والبرتقال البلدي 15جنيها، والبرتقال الصيفي 10 جنيهات .