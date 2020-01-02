اقتصاد وأسواق

ارتفاع الفلفل والطماطم ..أسعار الخضروات والفواكه اليوم الخميس2-1-2020

تراجع أسعار الموز الي 7.5 جنيها مقابل 12جنيها
الصاوي أحمد 10:37 ص, الخميس, 2 يناير 20 10:37 ص, الخميس, 2 يناير 20

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ارتفعت أسعار الخضروات والفاكهة في الأسواق اليوم الخميس 2- 1–2020، وسجلت اسعار الفلفل 8جنيهات بدلا من 7جنيهات امس والطماطم 5 والبطاطس 7جنيهات والكوسة 10 الفاصوليا 7جنيهات طبقا لتجار تجزئة .

واوضحوا ان سعر البسلة 13جنيها والبصل 7جنيهات .

واكد تجار أن سعر الباذنجان العروس ارتفعت الي 6 جنيهات والبلدي 3.5 طبقا لعدد من التجار في أسواق التجزئة .

واكد التجارأن أسعار الفلفل الألوان 18 والخيار 7 والكابوتشا تراوحت بين 3.5 الي 5 جنيهات وربطة الخضرة(كسبرة – بقدونس – شبت ) نصف جنيه .

وأوضح التجار أن سعر الليمون سجل 12جنيهات والجزر 6جنيهات .

وأكد التجار أن سعر الجزر 6جنيهات والملوخية والسبانخ 10جنيهات ورابطة الكرفس جنيه واحد وحزمة الخضرة بنصف جنيه والجرجير جنيه واحد.

وأوضح التجار أن سعر الموز انخفض الي 7.5 حتي 8.5 جنيها مقابل 12جنيها مؤخرا والتفاح 25 و العنب 5 الجوافة 10جنيهات واليوسفي 3.5والرمان 10والجوافة 8والتين 10والتفاح الاخضر 17جنيه والبرتقال ابو سره 5جنيهات .

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بقلم الصاوي أحمد

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