ارتفاع الفلفل والطماطم.. أسعار الخضروات اليوم الأربعاء12-5-2021الموافق 30 رمضان

ارتفعت اسعار الخضروات اليوم الأربعاء12-5-2021 الموافق 30من شهر رمضان ،وتراوحت الطماطم من جنيه ونصف إلى 6 جنيهات مقابل 5 جنيهات أمس ،والخيار 5إلي 8جنيهات،والبصل الأحمر الي 3.5إلي 5جنيهات والكوسة 8جنيهات طبقا لتجار خضروات .

وأفاد التجار أن سعر البصل الأبيض سجل 3.5جنيه ،والبطاطس من 2.5جنيه إلى 5جنيهات، والملوخية 8جنيهات إلى 12جنيها للكيلو ، والفلفل الرومي من 8إلي 10جنيهات،والثوم الأبيض 16جنيها و الثوم الاحمر 24جنيها .

وأوضح التجار أن الليمون سجل32جنيها مقابل 30جنيها ،والفلفل الألوان 20جنيها مقابل 14جنيها أمس،والبسلة من 5إلي 7 جنيهات ،الفاصوليا 10إلي 12جنيها،وورق العنب 10إلي 14جنيها ،والبامية من 10إلي 30جنيها.

وأفاد التجار أن سعر الباذنجان الرومي سجل من جنيه ونصف إلى 3 جنيهات،والبصل المقور جنيهان ونصف ،والبصل الأحمر والابيض الجديد 3.5جنيه في المتوسط،والفول الأخضر 6جنيهات،والقلقاس 8جنيهات،والفراولة 6.5 .

وأوضح التجار أن الجزر سجل 5جنيهات،والفلفل الرومي 8إلي 10جنيهات،والفلفل الحامي 10جنيهات،والكرنب من 6إلي 8جنيهات للواحدة ،والباذنجان الأبيض 4إلي6جنيهات،والباذنجان العروس 5جنيهات والخس الكابوتشا 5جنيهات للواحدة،والخس البلدي 2.5 جنيه للواحدة.

الطماطم:6جنيهات

البصل:5جنيهات

البطاطس :5جنيهات

الثوم الاحمر :24جنيها

الكوسة :8جنيهات

الفاصوليا:10جنيهات

البسلة: 6جنيهات

الباذنجان الابيض: 6جنيهات

الباذنجان الرومي: 3جنيهات

الليمون: 32جنيها

الفلفل الرومي: 10جنيهات

الفلفل الألوان: 20جنيها

ملوخية بلدى:8جنيهات

كرنب: 8جنيهات

خس بلدي: جنيهان ونصف

كبوتشا: 5جنيهات

الخضرة: 50 قرشا

الجرجير: نصف جنيه

الخس البلدي :جنيهين ونصف

وانهارت أسعار الخضروات بسوق العبور لتجارة الجملة اليوم الاربعاء ،تراوح قفص الطماطم من 15جنيهاإلي 55جنيها ،والكيلو من 90 قرشا إلى250قرش،والبطاطس من 175قرشا إلى350قرشا.

وسجلت أسعار الخيار من 3 إلى 6جنيهات،والجزر “بدون عرش” ب 100قرش إلى 90قرشا،الباذنجان البلدي من 90قرشاإلى200قرش،والباذنجان العروس من 150قرش إلى300 قرشا.

وتراوح سعر القلقاس من3.5إلي 4.5جنيه،الليمون 20إلي 25جنيها ،والبسلة 4جنيهات،الفاصوليا 6جنيهات،والجوافة 15جنيها،والكانتالوب 4جنيهات، والكوسة 5جنيهات،والفلفل الرومي 6جنيهات،والفلفل الحامي من 6 إلى 7جنيهات.