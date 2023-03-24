ارتفاع الفلفل اليوم الجمعة 2 رمضان الموافق 24-3-2023

تفاوتت أسعار الخضروات و الفاكهة اليوم الجمعة 24-3-2023 وتراوحت الطماطم بين 5 جنيهات إلى 8 جنيهات والبطاطس 8 جنيهات والكوسة 18 جنيها والخيار 12 جنيها والباذنجان الرومي10 جنيهات والبسلة 20 جنيها والفاصوليا 35 جنيها والفلفل الرومي 22جنيها بسوق التجزئة.

أسعار الخضروات في سوق العبور

وأوضح التجار أن سعر قفص الطماطم بسوق العبور تراوح بين 80 جنيها إلي 100جنيهاوالفلفل الحامي 15 جنيها والليمون 6 جنيهات والكوسة 9 جنيهات والخيار 7 جنيهات والباذنجان الرومي 3 جنيهات والقلقاس 7 جنيهات .

وكشف التجار أن سعر الخس 3 جنيهات ونصف للواحدة والكابوتشا 7 جنيهات والبروكلي 10 جنيهات والقرنبيط 10 جنيهات والكرنب الأحمر والأبيض 10 جنيهات والسبانخ والملوخية 14جنيها للكيلو والكرنب 15 جنيها والبطاطس 6.5 جنيه إلى 9 جنيهات .

أسعار الخضروات

وقال التجار التجار أن سعر البطاطا 8 جنيهات والبقدونس والكسبرة والشبت أو الجرجير نصف جنيه إلى جنيه للحزمة والبسلة 20 جنيها و الفاصوليا 35 جنيها والفلفل الألوان 40 جنيها .

وأفاد التجار أن سعر الباذنجان الأبيض 26 جنيها والباذنجان العروس 14 جنيهات والباذنجان الرومي 8 جنيهات والخيار 12 جنيها .

وأكد التجار أن سعر البصل الأحمر 15 جنيها والبصل الأصفر 18 جنيها والفلفل الأحمر / الشطة 25 جنيها والفلفل الرومي 22 جنيهاوالكوسة 18 جنيها و البطاطس 9 جنيهات والقلقاس 14 جنيها ورق العنب 60 جنيها والبامية 60 جنيها .

أسعار الخضروات والفاكهة

وقال التجار أن سعر الباذنجان الرومي 10 جنيهات والجزر 10 جنيهات والليمون 12 جنيها والثوم 8 جنيهات .

وأوضح التجار أن سعر البرتقال أبوسرة تراوح بين 10 جنيهات إلى 12 جنيها و اليوسفي 15 جنيها والجوافة 10 جنيهات إلى 15جنيها والموز 12.5 جنيه إلى 15 جنيها والموز المستورد 25 جنيها والعنب المستورد 60 جنيها والتين 20 جنيها .

ولفت التجار إلي أن سعر التفاح الأصفر 40 جنيهاوالتفاح الأحمر تراوح من 40 جنيها إلى 45 جنيها والكاكا 20 جنيها والكيوي 30 جنيهاوالافوكادو 100 جنيها والخوخ المستورد 40 جنيها.

أسعار الفاكهة اليوم

وكشف التجار أن سعر التفاح الاخضر تراوح بين 45 جنيها إلي 50 جنيها والتفاح الأمريكي 40 إلى 45 جنيها والبرقوق الأسود 50 جنيها .

وأوضح التجار أن سعر المانجو الكيت أو الكنت تراوح من 60 جنيها إلى 65 جنيها الكنتالوب 15 جنيها والبطيخ 50 جنيها للواحدة .

وأوضح التجار أن سعر التين الابيض 20 جنيها والتين البرشومي الأسود 20 جنيهاوالبرتقال أبو سرة 8.5 جنيه إلي 10 جنيهات والبرتقال البلدي 6.5 جنيه واليوسفي البلدي 15 جنيها .