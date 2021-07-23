ارتفاع الفلفل الرومي.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الجمعة 23-7-2021

واصلت أسعار الخضروات والفاكهة الهدوء اليوم الجمعة 23-7-2021 خلال رابع أيام عيد الفطر المبارك، وتراوحت الطماطم بين جنيه واحد إلى 3.5 جنيه، والبطاطس من 4 إلي 6 جنيهات، والبامية 12 جنيها الكوسة 10 جنيهات، والليمون 20 جنيها، مع تراجع السحب من السوق.
وأضاف التجار أن سعر الخيار البلدي انخفض إلي 8 بدلا من 12 جنيها، والخيار الصوب 8 جنيهات، والقلقاس 7 جنيهات، والبامية متوسطة الجودة 12 والبامية الفلاحي 15 جنيها، والبصل الذهبي 3.5، والكوسة 10 جنيهات.
أسعار الخضروات
وأوضح التجار أن البصل الأبيض يباع بجنيهين ونصف ،والبصل الاصفر 4 جنيه،والبطاطس من 4جنيهات إلى 6،والملوخية من 6إلي 8جنيهات للكيلو ،والفلفل الرومي 10جنيهات مقابل 6 ،والثوم الأبيض 25إلي 30جنيها ،الثوم الاحمر 40جنيها .
وأكد التجار أن سعر الليمون تراوح من 16إلي 20جنيها بحسب الجودة،الفلفل الألوان 10إلي 16جنيها،الفاصوليا20جنيها،ورق العنب20إلي 22جنيها.
واشار التجار إلى أن الباذنجان الرومي ب6جنيهات ،والبصل الأحمر،5والبصل الابيض 4جنيهات،والفول الأخضر 6جنيهات،والقلقاس7جنيهات.
وأوضح التجار أن الجزر ب 10جنيهات مقابل 8جنيهات إلى 12جنيها للكيلو،والفلفل الرومي من 8إلي 10جنيهات،والفلفل الحامي 12والكرنب 6إلي8جنيهات للواحدة .
وأكد التجار أن سعر الباذنجان الأبيض 6جنيهات،والباذنجان الملون 7جنيهات ،والباذنجان العروس الأسود 4،والخس الكابوتشا 3.5جنيه للواحدة،والخس البلدي 2.5 جنيه للواحدة.
اسعار الخضروات والفاكهة
الفلفل الالوان: 16جنيها
البامية :14جنيها
البصل الاصفر :4جنيهات
الطماطم :3.5جنيه
البطاطس :5جنيهات
الثوم :25جنيها
الكوسة : 10جنيهات
الفاصوليا:18جنيها
الباذنجان الابيض : 6جنيهات
الليمون: 20جنيها
الفلفل :10جنيهات
ملوخية بلدى:8جنيهات
كرنب: 8جنيهات للواحدة
خس بلدي: جنيهان ونصف
كبوتشا: 3.5جنيه للواحدة
الخضرة: 50 قرشا
الجرجير: نصف جنيه
العنب : 7.5إلي15جنيها
الكنتالوب:6جنيهات
الشمام :6.5جنيها
البرقوق:30جنيها
المشمش :35جنيها
البرتقال الصيفي:7.5جنيه
التفاح :25إلي 45جنيها
الخوخ :35جنيها
الكمثري :40جنيها
الافوكادو :40جنيها
البطيخ :30جنيها للواحدة
التفاح البلدي :25جنيها
المانجو :10إلي 25جنيها
أسعار الخضروات في سوق العبور
وتفاوتت أسعار الخضروات بسوق العبور لتجارة الجملة اليوم الجمعة وتراوح قفص الطماطم وزن 20كجم من 20جنيهاإلي 35جنيها،والكيلو 150قرش إلى200قرش،والبطاطس من 300قرش إلى400قرشا.
وتراوح سعر الخيار من 3إلى4جنيهات،والجزر 350قرش إلى 400قرش،والباذنجان الرومي 250قرشاإلى300قرش،والباذنجان العروس 250قرش إلى350قرشا.
وسجل القلقاس 3.5إلي 4.5جنيه،الليمون 12إلي 15جنيها ،الفاصوليا 12جنيها،والجوافة 15،والكانتالوب 2إلي 5جنيهات،والكوسة 5والفلفل الرومي 5جنيهات،والفلفل الحامي من 3 إلى 6جنيهات.