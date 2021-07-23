ارتفاع الفلفل الرومي.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الجمعة 23-7-2021

واصلت أسعار الخضروات والفاكهة الهدوء اليوم الجمعة 23-7-2021 خلال رابع أيام عيد الفطر المبارك، وتراوحت الطماطم بين جنيه واحد إلى 3.5 جنيه، والبطاطس من 4 إلي 6 جنيهات، والبامية 12 جنيها الكوسة 10 جنيهات، والليمون 20 جنيها، مع تراجع السحب من السوق.

وأضاف التجار أن سعر الخيار البلدي انخفض إلي 8 بدلا من 12 جنيها، والخيار الصوب 8 جنيهات، والقلقاس 7 جنيهات، والبامية متوسطة الجودة 12 والبامية الفلاحي 15 جنيها، والبصل الذهبي 3.5، والكوسة 10 جنيهات.

أسعار الخضروات

وأوضح التجار أن البصل الأبيض يباع بجنيهين ونصف ،والبصل الاصفر 4 جنيه،والبطاطس من 4جنيهات إلى 6،والملوخية من 6إلي 8جنيهات للكيلو ،والفلفل الرومي 10جنيهات مقابل 6 ،والثوم الأبيض 25إلي 30جنيها ،الثوم الاحمر 40جنيها .

وأكد التجار أن سعر الليمون تراوح من 16إلي 20جنيها بحسب الجودة،الفلفل الألوان 10إلي 16جنيها،الفاصوليا20جنيها،ورق العنب20إلي 22جنيها.

واشار التجار إلى أن الباذنجان الرومي ب6جنيهات ،والبصل الأحمر،5والبصل الابيض 4جنيهات،والفول الأخضر 6جنيهات،والقلقاس7جنيهات.

وأوضح التجار أن الجزر ب 10جنيهات مقابل 8جنيهات إلى 12جنيها للكيلو،والفلفل الرومي من 8إلي 10جنيهات،والفلفل الحامي 12والكرنب 6إلي8جنيهات للواحدة .

وأكد التجار أن سعر الباذنجان الأبيض 6جنيهات،والباذنجان الملون 7جنيهات ،والباذنجان العروس الأسود 4،والخس الكابوتشا 3.5جنيه للواحدة،والخس البلدي 2.5 جنيه للواحدة.

اسعار الخضروات والفاكهة

الفلفل الالوان: 16جنيها

البامية :14جنيها

البصل الاصفر :4جنيهات

الطماطم :3.5جنيه

البطاطس :5جنيهات

الثوم :25جنيها

الكوسة : 10جنيهات

الفاصوليا:18جنيها

الباذنجان الابيض : 6جنيهات

الليمون: 20جنيها

الفلفل :10جنيهات

ملوخية بلدى:8جنيهات

كرنب: 8جنيهات للواحدة

خس بلدي: جنيهان ونصف

كبوتشا: 3.5جنيه للواحدة

الخضرة: 50 قرشا

الجرجير: نصف جنيه

العنب : 7.5إلي15جنيها

الكنتالوب:6جنيهات

الشمام :6.5جنيها

البرقوق:30جنيها

المشمش :35جنيها

البرتقال الصيفي:7.5جنيه

التفاح :25إلي 45جنيها

الخوخ :35جنيها

الكمثري :40جنيها

الافوكادو :40جنيها

البطيخ :30جنيها للواحدة

التفاح البلدي :25جنيها

المانجو :10إلي 25جنيها

أسعار الخضروات في سوق العبور

وتفاوتت أسعار الخضروات بسوق العبور لتجارة الجملة اليوم الجمعة وتراوح قفص الطماطم وزن 20كجم من 20جنيهاإلي 35جنيها،والكيلو 150قرش إلى200قرش،والبطاطس من 300قرش إلى400قرشا.

وتراوح سعر الخيار من 3إلى4جنيهات،والجزر 350قرش إلى 400قرش،والباذنجان الرومي 250قرشاإلى300قرش،والباذنجان العروس 250قرش إلى350قرشا.

وسجل القلقاس 3.5إلي 4.5جنيه،الليمون 12إلي 15جنيها ،الفاصوليا 12جنيها،والجوافة 15،والكانتالوب 2إلي 5جنيهات،والكوسة 5والفلفل الرومي 5جنيهات،والفلفل الحامي من 3 إلى 6جنيهات.