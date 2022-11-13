ارتفاع الفلفل الرومي.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأحد 13-11-2022

ارتفعت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأحد 13 – 11- 2022 ، وتراوحت الطماطم بين 4 جنيهات إلى 6.5 جنيه وقفز الفلفل الرومي إلى 16 جنيه بدلا من 12 جنيه ،والجزر ،والباذنجان 10 جنيهات والفلفل الرومي 12 جنيها ،والقلقاس 10 جنيهات ،والفلفل الألوان 24 جنيها ،والفاصوليا 10 جنيهات بسوق القطاعي .

أسعار الخضروات في سوق العبور

وأكد التجار أن سعر قفص الطماطم بسوق العبور تراوح بين 90 جنيها إلي 120 جنيه،والفلفل الحامي 6 جنيهات،والليمون 5 جنيهات ،والكوسة 5 جنيهات ، والخيار 4 جنيهات، والباذنجان 5 جنيهات ، والقلقاس 4 جنيهات .

وأوضح التجار أن سعر الكابوتشا تراوح من 2.5 جنيه إلى 7.5 جنيه للواحدة ،والبروكلي 15 جنيها ،والقرنبيط 12 جنيها والكرنب الأحمر ،والأبيض 5 جنيهات،والسبانخ 10 جنيهات للكيلو ، والكرنب 20 جنيها للواحدة .

أسعار الخضروات

وأكد التجار أن سعر البطاطا 3.5 جنيه،والبقدونس ،الكسبرة ، الشبت / الجرجير 50 قرشا ، والبسلة سكري 16 جنيها ،الفاصوليا 10 جنيهات،والفلفل الألوان 24 جنيها ،والباذنجان الأبيض 10 جنيهات، والباذنجان الملون 10 جنيهات،والباذنجان العروس 10 جنيهات ،والباذنجان الرومي 10 جنيهات ،والخيار 10 جنيهات .

وأوضح التجار أن سعر البصل الأحمر 6.5 جنيه،والبصل الأصفر 8 جنيهات ،الفلفل الأحمر أو الشطة 15 جنيها ، والقثاء 6.5 جنيه ، والفلفل الرومي 16 جنيها ، والكوسة 10 جنيهات ،البطاطس 12 جنيها، والقلقاس 10 جنيهات ،ورق العنب 60 جنيها .

أسعار الخضروات والفاكهة

وألمح التجار إلي أن سعر الباذنجان الرومي 10 جنيهات، والجزر 10 جنيهات ، والملوخية جنيهين ونصف ،والليمون 10 جنيهات ، والبامية من 16 جنيها إلى 30 جنيها ، والباذنجان الرومي 10 جنيهات ،والثوم 13 جنيها .

وقال التجار أن سعر البرتقال اليوسفي 10 جنيهات ،والجوافة 7.5 جنيه ،والرمان 8 إلى 10 جنيهات ، الموز البلدي 12.5 إلى 15 جنيها ،والموز المستورد 20 جنيها، والعنب البلدي 8 جنيهات ونصف والعنب الكرمسون 20 جنيها .

وذكر التجار أن سعر التفاح الأصفر 20 جنيها إلى 25 جنيها ، والعنب الأحمر 20 جنيها ،والتفاح الأحمر تراوح من 20 جنيها إلى 35 جنيها ،والكاكا 12 جنيها إلى 15 جنيها ،الكيوي 20 جنيها إلى 30 جنيها ،والافوكادو 80 جنيها ،والخوخ المستورد 25 جنيها ،والكمثرى 12 جنيها إلى 17 جنيها .

أسعار الفاكهة اليوم

وكشف التجار أن سعر التفاح الاخضر 20 جنيها إلي 40 جنيها ، والتفاح الأمريكي 30 إلى 35 جنيها ، والبرقوق الأسود 25 إلى 35 جنيها .

وأكد التجار أن سعر المانجو الكيت أو الكنت من 17.5 إلى 25 جنيها ، والعنب الكرمسون 20 جنيها ،الكنتالوب من 8 جنيهات إلى 10 جنيهات ، والشمام 12 جنيها، والبطيخ 30 جنيهات للواحدة علي الاقل .

وأوضح التجار أن سعر التين الابيض 10 إلى 20 جنيها ، والتين البرشومي الأسود 10 جنيهات،والبرتقال أبو سرة 8 جنيهات إلي 10 جنيهات ،والبرتقال البلدي 10 جنيهات ،والبرتقال الصيفي 10 جنيهات .