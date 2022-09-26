ارتفاع الفلفل الرومي.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الإثنين 26-9-2022

ارتفعت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الإثنين 26- 9- 2022 ، وتراوحت الطماطم بين 5 جنيهات إلى 6 جنيهات بدلا من 4 جنيهات أمس ، والفلفل والكوسة 12 جنيها ، والبصل 6 جنيهات ، والباذنجان العروس 8 جنيهات ، والفلفل الألوان 16 جنيها، الليمون 16 جنيها ، بسوق التجزئة.

أسعار الخضروات في سوق العبور

وقال التجار إن سعر قفص الطماطم بسوق العبور تراوح بين 40 جنيها إلى 80 جنيها ، والفلفل الحامي 4 جنيهات ، والليمون 8 جنيهات ، والكوسة 5 جنيهات ، والخيار 5 جنيهات ، والباذنجان 3 جنيهات ، والقلقاس 3 جنيهات.

وأوضح التجار أن سعر البطاطا للمستهلك 6 جنيهات، والبقدونس ، الكسبرة ، الشبت أو الجرجير من 50 قرشا إلى جنيه، الفاصوليا 20 جنيها ، والفلفل الألوان 16 جنيها ، والباذنجان الأبيض 8 جنيهات، والباذنجان الملون ، العروس 8 جنيهات ، والباذنجان الرومي 6 جنيهات، والخيار 6.5 جنيه إلى 12 جنيها.

أسعار الخضروات

وأشار التجار إلي أن سعر الفلفل الأحمر / الشطة 12 جنيها، والقثاء 6.5 جنيه إلى 8 جنيهات ، والفلفل 12 جنيها ، والكوسة 8 إلى 12 جنيها، البطاطس 6.5 جنيهات إلى 10 جنيهات، والقرنبيط 6 جنيهات، ورق العنب 70 جنيها .

وأوضح التجار أن سعر الباذنجان العروس 8 جنيهات، والجزر 9 جنيهات ، والكابوتشا 4 جنيهات للواحدة ،والملوخية جنيهين ونصف للحزمة، والليمون 12 جنيها إلى 16 جنيها ،والبامية من 16 جنيها إلى 30 جنيها ،والباذنجان الرومي 6 جنيهات .

أسعار الخضروات والفاكهة

وكشف التجار أن سعر العنب الأسود 15 جنيها، والعنب الأخضر 15 جنيهات ، والعنب الأحمر 15 جنيها ، والمشمش 35 جنيها ،الموز البلدي 15 جنيها ،والموز المستورد 25 جنيها، والعنب البلدي 10 جنيهات .

وأكد التجار أن سعر التفاح 25 جنيها ، والتفاح الأحمر 20 إلى 35 جنيها ، والتفاح البلدي 12 جنيها إلي 15 جنيها، والكاكا 15 جنيها، الكيوي 35 جنيها ،والأفوكادو 25 جنيها ، والخوخ 35 جنيها، والكمثرى 15 جنيها إلى 17 جنيها، والرمان 10 جنيهات .

أسعار الفاكهة

وأوضح التجار أن سعر التفاح الأصفر 20 جنيها، والتفاح الفرنساوي 40 جنيها، والبرقوق الأسود 35 جنيها، ومانجو زبدية 15 جنيها ، والمانجو السكري 18 جنيها ،والمانجو العويس 25 جنيها.

وأشار التجار إلي أن سعر المانجو نعومي 20 جنيها ،والعنب الاسود البلدي 15 جنيها ، والعنب الكرمسون 12 جنيها ، الكنتالوب 8 جنيهات، والشمام 8 جنيهات، والبطيخ من 10 جنيهات إلى 50 جنيها للواحدة حسب الوزن.

وذكر التجار أن سعر التين الأبيض 20 جنيها، والتين البرشومي الأسود 15 جنيها ، والبرتقال أبو سرة 15 جنيها، والبرتقال البلدي 15 جنيها، والبرتقال الصيفي 12 جنيها.