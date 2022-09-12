ارتفاع الفلفل الرومي.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الإثنين 12-9-2022

ارتفعت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الإثنين 12- 9- 2022 ، وتراوحت الطماطم بين 5 جنيهات إلى 7.5 جنيه ، والفلفل الرومي 12 جنيها بدلاً من 10 جنيهات ، والبطاطس والكوسة 10 جنيهات، والثوم المستورد 15 جنيها ، البصل الأحمر والأصفر 5 جنيهات ، بسوق القطاعي.

أسعار الخضروات في سوق العبور

وأكد التجار أن سعر قفص الطماطم بسوق العبور تراوح بين 70 جنيها إلي 120 جنيها ،والفلفل الحامي 5 جنيهات ، والليمون 7 جنيهات ،والكوسة 4 جنيهات ،والخيار 4 جنيهات ، والباذنجان 3 جنيهات ، والقلقاس 3 جنيهات.

وأشار التجار إلي أن سعر البطاطا للمستهلك 5 جنيهات،والبقدونس ، الكسبرة ، الشبت / الجرجير من 50 قرشا إلى جنيه، الفاصوليا 40 جنيها ،والفلفل الألوان 8 جنيهات إلي 12 جنيها ، والباذنجان الأبيض 5 جنيهات والباذنجان الملون ،العروس / الرومي 4 جنيهات، والخيار 8 جنيهات إلى 10 جنيهات.

أسعار الخضروات

وأفاد التجار أن سعر الفلفل الأحمر أو الشطة 20 جنيها،والقثاء 6.5 جنيه إلى 8 جنيهات ،والفلفل الرومي 12 جنيها ، والكوسة 10 جنيهات ،البطاطس 8 جنيهات إلى 10 جنيهات، والقرنبيط 6 جنيهات، ورق العنب 30 جنيها .

وكشف التجار أن سعر الباذنجان الأسود العروس 4 جنيهات ، والجزر 8 جنيهات ،والكابوتشا 4 جنيهات للواحدة ، والملوخية جنيهين ونصف للحزمة،والليمون 10 جنيهات إلى 16 جنيها ،والبامية من 12 جنيها إلى 20 جنيها ،والباذنجان الرومي 6 جنيهات.

أسعار الخضروات اليوم

وكشف التجار أن سعر العنب الأسود 12 جنيها، والعنب الأخضر 10 جنيهات إلى 12 جنيها ،والعنب الأحمر 12 جنيها ، والمشمش 20 جنيها ،الموز البلدي 12 جنيها ،والموز المستورد 25 جنيها، والعنب البلدي 10 جنيهات .

وأشار التجار إلي أن سعر التفاح المستورد الأصفر 20 جنيها ، والتفاح الأحمر 20 إلى 35 جنيها ،والتفاح البلدي 8 جنيهات إلي 15 جنيها، والكاكا 15 جنيها ،الكيوي 35 جنيها ،والافوكادو 25 جنيها ، والخوخ 20 جنيها، والكمثرى 12جنيها إلى 15 جنيها، والرمان 8 جنيهات .

أسعار الخضروات والفاكهة

وأضاف التجار أن سعر التفاح الأصفر 20 جنيها ، والتفاح الفرنساوي 40 جنيها،والبرقوق الأسود 20 جنيها، ومانجو زبدية 15 جنيها ، والمانجو السكري 15 جنيها ،والمانجو العويس 25 جنيها .

وأشار التجار إلي أن سعر المانجو نعومي 25 جنيها بدلا من 20 جنيها ،والعنب الاسود البلدي 17 جنيها ،والعنب الكرمسون 15 جنيها ،الكنتالوب 8 جنيهات، والشمام 8 جنيهات ،والبطيخ من 10 جنيهات إلى 50 جنيها للواحدة حسب الوزن .

ونوه التجار إلي أن سعر التين الابيض ب20جنيها، والتين البرشومي الأسود 15 جنيها إلى 20 جنيها، والبرتقال أبو سرة 15 جنيهات ، والبرتقال البلدي 15جنيها، والبرتقال الصيفي 10 جنيهات.