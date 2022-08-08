ارتفاع الفلفل الرومي.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الإثنين 8-8-2022

تباينت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأثنين 8 – 8- 2022 ،وتراوحت الطماطم 3.5 جنيه إلى 5 جنيهات ،والكوسة 12 جنيها، والجزر 6.5 جنيه ،الباذنجان 5 جنيهات، والفلفل الحامي 10 جنيهات ،و البطاطس 7 جنيهات في سوق التجزئة .

أسعار الخضروات في سوق العبور

وأكد التجار أن سعر قفص الطماطم بسوق العبور تراوح بين 30 جنيها إلي 50 جنيها ، والفلفل البلدي 6 جنيهات ، والليمون 5 جنيهات ، والكوسة 4 جنيهات ،والخيار 4 جنيهات ، والباذنجان جنيه ونصف ،والقلقاس 3 جنيهات .

وأشار التجار إلي أن سعر البطاطا للمستهلك ب 3 جنيهات ونصف، البقدونس ، الكسبرة ، الشبت / الجرجير 50 قرشا للحزمة ، الفاصوليا 20 جنيها ، والفلفل الألوان 16 جنيها، والباذنجان الأبيض ،الملون ،العروس / الرومي من 5 جنيهات إلى 6 جنيهات .

أسعار الخضروات

وأشار التجار إلي أن سعر الفلفل الأحمر أو الشطة 12 جنيها ،والفلفل الرومي 5 جنيهات ، والكوسة 10 جنيهات، البطاطس 6.5 جنيه إلى 8 جنيهات،والقرنبيط 6 جنيهات ، والكرنب 8 جنيهات للواحدة، ورق العنب 20 جنيها .

وأشار التجار إلي أن سعر الباذنجان الأسود العروس 5 جنيهات ، والجزر 8 جنيهات ،والكابوتشا 4 جنيهات للواحدة ، والملوخية جنيهين ونصف للحزمة،والليمون 12 جنيها ،والبامية من 12 جنيها إلى 25 جنيها ، والباذنجان الرومي 5 جنيهات .

أسعار الخضروات والفاكهة

وقال التجار أن سعر العنب الأسود 15 جنيها، والعنب الأخضر 10 جنيهات ، والعنب الأحمر 10 جنيهات ، والمشمش 20 جنيها ، الموز البلدي 15 جنيها ، والموز المستورد 20 جنيها .

وأكد التجار أن سعر التفاح الاصفر 25 جنيها ، والتفاح الأحمر 20 جنيها ، والتفاح البلدي 10 جنيهات إلى 17 جنيها، و الكاكا 15 جنيها ، الكيوي 35 جنيها ، والافوكادو 35 جنيها ، والخوخ 15 جنيها والكمثرى 25 جنيها .

ونوه التجار إلي أن سعر التفاح الأخضر 25 جنيها ، والتفاح الفرنساوي 40 جنيها والبرقوق الأسود 35 جنيها ومانجو زبدية وسكري ب20 جنيها .

أسعار الفاكهة

وأوضح التجار أن سعر العنب الاسود البلدي 15 جنيها ، عنب أسود مستورد 15 جنيها ، والعنب الكرمسون ب10 جنيهات ،الكنتالوب 5 جنيهات ، والشمام 6.5 جنيه،والبطيخ من 25 جنيها إلى 40 جنيها للواحدة حسب الوزن .

وكشف التجار أن سعر التين 10 جنيهات ،و البرتقال أبو سرة 15 جنيهات والبرتقال البلدي 15 جنيها، والبرتقال الصيفي 8 جنيهات .