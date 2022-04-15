واصلت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الجمعة 15-4-2022 الموافق 14 رمضان، وتأرجحت الطماطم بين 12 إلى 15 جنيها، والباذنجان 8 جنيهات، والباذنجان الأبيض 16 جنيها، والخيار 11 جنيها، والفلفل الرومي ارتفع إلى 20 جنيها بدلاً من 14، طبقا للتجار في سوق التجزئة .

أسعار الخضروات في سوق العبور

وتذبذب سعر قفص الطماطم بسوق العبور بين 120 إلى 170 جنيها، وسجل الفلفل البلدي 10 جنيهات، والليمون 8 جنيهات، والكوسة 3 جنيهات، والباذنجان العروس 6 جنيهات والباذنجان الرومي 4 جنيهات، والقلقاس 3 جنيهات.

أسعار الخضروات اليوم

وأفاد التجار أن سعر رابطة السبانخ جنيهين، والبطاطا 5 جنيهات وحزمة البقدونس، الكسبرة، الشبت، الجرجير 50 قرشا، والبسلة 10 جنيهات، والفاصوليا 16 جنيها، والفلفل الألوان 16 جنيها، والخيار 12 جنيها، والباذنجان الرومي 6 جنيهات على الأقل.

أسعار الخضروات

وذكر التجار أن سعر الفلفل الأحمر 30 جنيها، والفلفل البلدي 16 جنيها، والكوسة 6 جنيهات، البطاطس الجديدة 6 جنيهات، والفلفل الرومي 20 جنيها، والقرنبيط 6 جنيهات، والكرنب 15 جنيها للواحدة ورق العنب 30 جنيها.

أسعار الخضروات والفاكهة

وأكد التجار أن سعر الباذنجان العروس سجل 12 جنيها ،والباذنجان الأبيض 16 جنيها ، والباذنجان الملون 20 جنيها،و الجزر 5 جنيهات، والكابوتشا 5 جنيهات للواحدة ، والملوخية 25 جنيها للكيلو ، والليمون 14 جنيها .

وأفاد التجار أن سعر الجوافة تراوح من 5 إلى 12 جنيها ،والفراولة 6.5 جنيه ،الموز البلدي 8 جنيهات إلى 10جنيهات، والموز المستورد 10إلي 20 جنيها .

أسعار الفاكهة

وكشف التجار أن سعر التفاح الأصفر 20 جنيها، والتفاح الأحمر 20 جنيها، التفاح الإيراني 17.5 جنيه،والبلح الجاف 11إلي 60 جنيها ، والكاكا 15جنيها ، الكيوي جنيهين للواحدة .

وألمح التجار إلي أن سعر الرمان 15 جنيها ، والتفاح الأصفر 20 جنيها، والبرقوق الأبيض والأسود 40 جنيها ، والكمثرى 40 جنيها ،والقشطة 60 جنيها ، والتفاح الفرنساوي 25 جنيها ، والتفاح الأحمر 20 جنيها .

أسعار الفاكهة اليوم

وأكد التجار أن سعر العنب الأسود / عنب كرمسون سجل 15 جنيها العنب البلدي 15 جنيها ، والعنب الأحمر 15 جنيها ، والتين 12جنيها للكيلو الواحد ، الكنتالوب من 10 إلى 15 جنيها .

وذكر التجار إلي أن سعر المانجو كيت 50 جنيها،البرتقال أبو سرة 10 جنيهات ، واليوسفي 12 جنيها ، والبرتقال البلدي 5 جنيهات .