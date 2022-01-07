اقتصاد وأسواق

ارتفاع الفلفل الرومي.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الجمعة 7-1-2022

تأرجح اسعار الخضروات والفاكهة اليوم في سوقي الجملة والتجزئة
الصاوي أحمد 11:22 ص, الجمعة, 7 يناير 22 11:22 ص, الجمعة, 7 يناير 22

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تذبذبت أسعار الخضروات و الفاكهة اليوم الجمعة 7-1-2022، وتراوحت الطماطم بين جنيهين إلى 3.5 جنيه والكوسة 12جنيها ، والخيار 10جنيهات ،والفلفل الرومي والحامي 12جنيها والباذنجان العروس 12جنيها والرومي 6 جنيهات ،لدي باعة التجزئة .

اسعار الخضروات في سوق العبور

وأكد التجار أن عداية الطماطم بسوق العبور سجل 45 جنيها، لوزن 20كجم،و البصل 3 جنيهات،والخيار 4.5 جنيه،والجزر 3 جنيهات ،والفلفل 11 جنيها،والليمون 8 جنيهات،والبطاطس الجديدة 4 جنيه،والكوسة 5 جنيهات .

اسعار الخضروات

وأشار التجار إلي أن البطاطا الحلوة ب5جنيهات ،وحزمة الخضار البقدونس،الكسبرة،الشبت،أو الجرجير ب50 قرش،والخس / الملوخية جنيهين ونصف للواحدة ،والبسلة ب8 للكيلو ،والفلفل الألوان 20جنيها ، والخيار 10جنيهات،والباذنجان الرومي 6 جنيهات .

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وأوضح التجار أن الفلفل الأحمر أو الشطة ب 15 جنيها،والفلفل الحامي الاخضر 15 جنيها،والكوسة 12 جنيها ،والفلفل الألوان 15 جنيها علي الأقل ،والفاصوليا 8جنيهات،البطاطس الجديدة ب 5 جنيهات ،والفلفل الرومي 12 جنيها،والكرنب 15 جنيها للواحدة.

اسعار الخضروات اليوم

وأضاف التجار أن الفلفل الحار ب 12 جنيها علي الاقل ،والباذنجان العروس 10جنيهات ،والجزر 5جنيهات ،والكابوتشا 3 جنيهات للواحدة،والفاصوليا 7 جنيهات،والملوخية 12 جنيها للكيلو،والليمون 10 جنيهات.

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و افاد التجار أن الجوافة ب 7.5 جنيه،والبطيخة ب50 جنيها للواحدة ،الموز البلدي 10جنيهات،والموز المستورد 20جنيها،والتفاح الأخضر 20 جنيها،والبلح الأحمر 10جنيهات،والكاكا ب 15 جنيها،الكيوي 30 جنيها،الافوكادو 35 جنيها .

اسعار الفاكهة

وألمح التجار إلي أن الرمان ب 15 جنيها ،والتفاح الأصفر 30 جنيها،والبرقوق الأسود 40 جنيها،والقشطة 35 جنيها،والتفاح الفرنساوي 30 جنيها،والتفاح الأحمر 17 جنيها،الموز المستورد 20 جنيها .

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و ألمح التجار إلي أن العنب الأسود أو عنب كرمسون 25 جنيها،والعنب البلدي 12 جنيها،والعنب الأحمر 25 جنيها،والتين 8 جنيها للكيلو الواحد ،الكنتالوب 10جنيهات.

اسعار الفاكهة اليوم

وقال التجار أن المانجو الزبدية ب 40 جنيها للكيلو ،المانجو الفص ب 80جنيها ،والعويسي 50 جنيها ،والنعومي 30جنيها.

واضاف التجار أن المانجو الفونسو 50 جنيها،والمانجو دبشة 30 جنيها،والخوخ المستورد 40 جنيها،البرتقال أبو سرة 6.5 جنيه واليوسفي 5 جنيهات .

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بقلم الصاوي أحمد

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