ارتفاع الفلفل الألوان ..أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأربعاء25-8-2021

تباينت اسعار الخضروات و الفاكهة اليوم الأربعاء 25-8-2020 ، وسجل الفلفل الالوان 16جنيها ،الجوافة 15جنيها ، والكمثرى 20جنيها ، والتفاح الاحمر المستورد 25جنيها ،و الخيار البلدي 5جنيهات ، وتراوحت الطماطم من 6.5جنيه إلى 7جنيهات بدلا من 8 جنيهات أمس ، والمانجو 20جنيها ،لدي باعة القطاعي .

وأكد التجار أن سعر البامية استقر من 10جنيهات إلى 14جنيها ،والفلفل الالوان من 12جنيها إلى 16 جنيها،و القثاء من 5إلي 8جنيهات ،و الخيار البلدي من2.5إلي 5 جنيهات، الخيار الصوب 8 جنيهات،والباذنجان الرومي تراوح من 5 جنيهات إلى 6جنيهات.

أسعار الخضروات

وأوضح التجار أن سعر الكوسة تراوحت بين 6إلي 12جنيها، والفلفل الألوان من 12إلي 16جنيها،الفاصوليا 25جنيها ،والبطاطس من 6 إلى 10جنيهات، والفلفل الرومي 4جنيهات إلى 8 ،والكرنب من 6 إلى 8جنيهات للواحدة.

واشار التجار إلى أن سعر الفلفل الحامي تراوح بين 3إلي 6جنيهات، والباذنجان العروس 4جنيهات إلى 6جنيهات، والجزر 8جنيهات، والكابوتشا 6 جنيهات للواحدة، والفاصوليا 25جنيها ، والبامية 10إلي 14جنيها للكيلو، والملوخية 6جنيهات للكيلو ،والليمون بين 8إلي 10جنيهات للكيلو.

أسعار الخضروات والفاكهة

وأفاد التجار أن الجوافة تراوحت بين 10إلي 15جنيها ،و الموز البلدي تراوح من10 جنيهات إلى 12جنيها، والبلح البرحي 15إلي 30جنيها،والتفاح البلدي من 15إلي 25جنيها،والتفاح الأخضر المستورد 25جنيهًا.

ونوه التجار إلى أن الرمان سجل 10جنيهات ،و التفاح الاصفر سجل 30جنيها،والبرقوق25جنيها ،والتفاح الأخضر الفرنساوي من 35 إلى 40 جنيها، والتفاح الأصفر من 25 إلى 30جنيها، والموز المستورد 25 جنيها.

و نوه التجار إلى أن سعر العنب الاسود 10جنيهات ،والعنب البلدي 12.5جنيه، والعنب الاحمر 20جنيها،التين من 8إلي 12جنيها ، بدلا من 15جنيها ، والكنتالوب أو الشمام 7.5 جنيه للكيلو .

واكد التجار أن سعر المانجو نعومي/الزبدية أو السكري من 20إلي 25جنيها ،والمانجو الفونسو 35جنيها للكيلو والكمثرى من 10إلي 20جنيها ، والخوخ من 30إلي 35جنيها،والبرتقال البلدي 10جنيهات ،والبطيخ 20جنيها للواحدة .