ارتفاع الفلفل الألوان.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء 4-4-2023

ارتفعت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء 4-4-2023 وتراوحت الطماطم بين 6.5 جنيه إلى 8 جنيهات والبطاطس 9 جنيهات والباذنجان الأبيض 26 جنيها والجزر 12 جنيها والخيار 16 جنيها والبسلة 20 جنيها والفاصوليا 35 جنيها والفلفل الألوان 20 جنيها إلي 45 جنيها بسوق التجزئة.

أسعار الخضروات في سوق العبور

وأوضح التجار أن سعر عداية الطماطم بسوق العبور تراوح بين 80 جنيها إلي 130 جنيها والفلفل الحامي 15 جنيها والليمون 10 جنيهات والكوسة 7 جنيهات والخيار 8 جنيهات والباذنجان الرومي 5 جنيهات والقلقاس 8 جنيهات .

وأشار التجار إلى أن سعر الخس 3 جنيهات ونصف للواحدة والكابوتشا 7 جنيهات والبروكلي 10 جنيهات والقرنبيط 10 جنيهات والكرنب الأحمر والأبيض 10 جنيهات والسبانخ والملوخية 14جنيها للكيلو والكرنب 15 جنيها والبطاطس 6.5 جنيه إلى 9 جنيهات .

أسعار الخضروات اليوم

وأفاد التجار أن سعر البطاطا 8 جنيهات والبقدونس والكسبرة والشبت / الجرجير نصف جنيه إلى جنيه للحزمة والبسلة 20 جنيها والفاصوليا 25 جنيها والفلفل الألوان 30 جنيها .

وذكر التجار أن سعر الباذنجان الأبيض 26 جنيها والباذنجان العروس 14 جنيها والباذنجان الرومي 10 جنيهات والخيار 14 جنيها .

ولفت التجار إلى أن سعر البصل الأحمر 14 جنيها والبصل الأصفر 18 جنيها والبصل المقور 15 جنيها والفلفل الأحمر / الشطة 25 جنيها والفلفل الرومي 24 جنيها والكوسة 12 جنيها و البطاطس 9 جنيهات والقلقاس 13 جنيها ورق العنب 60 جنيها والبامية 60 جنيها .

وأكد التجار أن سعر الباذنجان الرومي 10 جنيهات والجزر 12 جنيها والليمون 12 جنيها والثوم 8 جنيهات .

أسعار الخضروات والفاكهة اليوم

وأضاف التجار أن سعر البرتقال أبوسرة تراوح بين 10 جنيهات إلى 12 جنيها و اليوسفي 15 جنيها والجوافة 12 جنيها إلى 15جنيها والموز 12.5 جنيه إلى 15 جنيها والموز المستورد 25 جنيها والعنب المستورد 60 جنيها والتين 20 جنيها .

وكشف التجار أن سعر التفاح الأصفر 40 جنيها والتفاح الأحمر تراوح من 40 جنيها إلى 45 جنيها والكاكا 20 جنيها والكيوي 30 جنيها والأفوكادو 100 جنيها والخوخ المستورد 40 جنيها.

أسعار الفاكهة اليوم

وألمح التجار إلي أن سعر التفاح الأخضر تراوح بين 45 جنيها إلي 50 جنيها والتفاح الأمريكي 40 إلى 45 جنيها والبرقوق الأسود 50 جنيها .

وأشار التجار إلي أن سعر المانجو الكيت / الكنت تراوح من 60 جنيها إلى 65 جنيها الكنتالوب 15 جنيها والبطيخ 50 جنيها للواحدة .

وذكر التجار أن سعر التين الأبيض 20 جنيها والتين البرشومي الأسود 20 جنيها والبرتقال أبو سرة 8.5 جنيه إلي 10 جنيهات والبرتقال البلدي 6.5 جنيه واليوسفي البلدي 15 جنيها .