ارتفاع الفلفل الألوان.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت 4-3-2023

واصلت أسعار الخضروات والفاكهة التحرك اليوم السبت 4-3-2023 وقفز الفلفل الألوان إلى 43 جنيها والطماطم بين 7.5 جنيه إلى 8 جنيهات الكوسة والجزر 8 جنيهات والخيار 10 جنيهات والبصل 16 جنيها، والباذنجان 10 جنيهات والفلفل الحامي 16 جنيها والفاصوليا 35 جنيها بسوق التجزئة.

أسعار الخضروات في سوق العبور

وأوضح التجار أن سعر عداية الطماطم بسوق العبور تراوح بين 130 جنيها إلي 150جنيها والفلفل الحامي 7 جنيهات والليمون 6 جنيهات والكوسة 4 جنيهات والخيار 4 جنيهات والباذنجان الرومي 5 جنيهات والقلقاس 8 جنيهات.

وأكد التجار أن سعر الخس جنيهين ونصف للواحدة والكابوتشا 5 جنيهات والبروكلي 8 جنيهات والقرنبيط 8 جنيهات والكرنب الأحمر والأبيض 6 جنيهات والسبانخ والملوخية 12 جنيها للكيلو والكرنب 15 جنيها والبطاطس 7.5 جنيه إلى 8 جنيهات .

أسعار الخضروات

وأكد التجار أن سعر البطاطا 10 جنيهات والبقدونس والكسبرة والشبت أو الجرجير نصف جنيه إلى جنيه للحزمة والبسلة 20 جنيها و الفاصوليا 35 جنيها والفلفل الألوان 43 جنيها .

وقال التجار أن سعر الباذنجان الأبيض 14 جنيها والباذنجان الملون 15 جنيها والباذنجان العروس 12 جنيها والباذنجان الرومي 10 والخيار 10 جنيهات .

وأكد التجار أن سعر البصل الأحمر 15 جنيها والبصل الأصفر 16 جنيها والفلفل الأحمر أو الشطة 16 جنيها والفلفل الرومي 16 جنيهاوالكوسة 8 جنيهات و البطاطس 8 جنيهات والقلقاس 16 جنيها ورق العنب 60 جنيها والبامية 60 جنيها .

أسعار الخضروات والفاكهة

وكشف التجار أن سعر الباذنجان الرومي 10 جنيهات والجزر 8 جنيهات والليمون 12 جنيها والثوم 15 جنيها .

وقال التجار أن سعر البرتقال أبوسرة 10 جنيهات واليوسفي 15 جنيها والجوافة 15جنيها والموز 8.5 جنيه إلى 15 جنيها والموز المستورد 25 جنيها والعنب المستورد 60 جنيها والتين 20 جنيها.

وقال التجار إن سعر التفاح الأصفر 45 جنيها والتفاح الأحمر تراوح من 40 جنيها إلى 45 جنيها والكاكا 20 جنيها والكيوي 30 جنيها والأفوكادو 100 جنيه والخوخ المستورد 40 جنيها.

أسعار الفاكهة اليوم

وذكر التجار أن سعر التفاح الأخضر تراوح بين 45 جنيها إلى 50 جنيها والتفاح الأمريكي 40 إلى 45 جنيها والبرقوق الأسود 50 جنيها .

وألمح التجار إلي أن سعر المانجو الكيت / الكنت تراوح من 60 جنيها إلى 65 جنيها الكنتالوب 15 جنيها والبطيخ 50 جنيها للواحدة .

ونوه التجار إلي أن سعر التين الأبيض 20 جنيها والتين البرشومي الأسود 20 جنيها والبرتقال أبو سرة 8.5 جنيه إلي 10 جنيهات والبرتقال البلدي 6.5 جنيه واليوسفي البلدي 15 جنيها .