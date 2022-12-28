ارتفاع الفلفل الألوان.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأربعاء 28-12-2022



تماسكت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأربعاء 28-12-2022 وتأرجحت الطماطم بين 7.5 جنيه إلي 8 جنيهات، بينما سجل كل من الباذنجان العروس والأبيض والخيار والفاصوليا 10 جنيهات، والجزر 8 جنيهات والباذنجان الرومي 7 جنيهات ،الفلفل 14 جنيها، والكوسة 6.5 جنيه بسوق القطاعي.

أسعار الخضروات في سوق العبور

وذكر التجار أن سعر قفص الطماطم بسوق العبور تراوح بين 100 جنيه إلي 130 جنيها،والفلفل الحامي 7 جنيهات،والليمون 7 جنيهات،والكوسة 5 جنيهات، والخيار 5 جنيهات،والباذنجان الرومي 3 جنيهات،والقلقاس 4 جنيهات.

وأوضح التجار أن سعر الكابوتشا 3 جنيهات للواحدة،والبروكلي 5 جنيهات، والقرنبيط 5 جنيهات إلى 10 جنيهات ،والكرنب الأحمر ،والأبيض 5 جنيهات،والسبانخ 3 جنيهات ،والكرنب 15 جنيها والبطاطس الجديدة 6.5 جنيه .

أسعار الخضروات

وكشف التجار أن سعر البطاطا 6.5 جنيه ،والبقدونس ،الكسبرة ، الشبت أو الجرجير نصف جنيه،والبسلة 15 جنيها ،الفاصوليا 8 إلى 10 جنيهات ،والفلفل الألوان ارتفع إلى 25 جنيها،والباذنجان الأبيض 10 جنيهات، والباذنجان الملون 12 جنيها،والباذنجان العروس 10 جنيهات،والباذنجان الرومي 7 جنيهات ،والخيار الصوب 10 جنيهات .

وكشف التجار أن سعر البصل الأحمر 10 جنيهات ،والبصل الأصفر 10 جنيهات،الفلفل الأحمر أو الشطة 15جنيها،والقثاء 6.5 جنيه،والفلفل الرومي 12 جنيها ،والكوسة 6.5 إلى 10 جنيهات،البطاطس 6.5 جنيه إلى 12جنيها ،والقلقاس 6.5 جنيه،ورق العنب 60 جنيها .

أسعار الخضروات اليوم

وألمح التجار إلي أن سعر الباذنجان الرومي 3.5 إلى 7 جنيهات،والجزر 8 جنيهات ،والملوخية جنيهين ونصف،والليمون 14 جنيها،والثوم 20 جنيها .

وأشار التجار إلي أن سعر البرتقال أبوسره تراوح بين 6.5 جنيه إلى 8 جنيهات ،والجوافة من 10جنيهات إلى 15 جنيها ،والرمان 15 جنيها،الموز الجبلي 12.5 إلى 17.5 جنيه،والموز المستورد 20 جنيها، والعنب البلدي 12.5 جنيه،والعنب الكرمسون 20 جنيها .

أسعار الخضروات والفاكهة

ونوه التجار إلي أن سعر التفاح الأصفر 30 جنيها،والتفاح الأحمر تراوح من 25 جنيها إلى 35 جنيها،والكاكا 15 جنيها،الكيوي 35 جنيها،والأفوكادو 80 جنيها،والخوخ المستورد 35 جنيها،والكمثرى 20 جنيها.

وأفادوا بأن سعر التفاح الأخضر تراوح بين 35 جنيها إلي 40 جنيها ، والتفاح الأمريكي 30 إلى 35 جنيها ، والبرقوق الأسود 40 جنيها.

وكشف التجار أن سعر المانجو الكيت / الكنت تراوح من 40 جنيها إلى 45 جنيها، الكنتالوب 6 جنيهات إلى 10 جنيهات،والشمام 10 جنيهات ،والبطيخ 40 جنيها للواحدة.

وأضاف التجار أن سعر التين الأبيض 15 إلى 20 جنيها،والتين البرشومي الأسود 15 جنيها، والبرتقال أبو سرة 6.5 جنيه إلي 8 جنيهات،والبرتقال البلدي 6.5 جنيه،والبرتقال الصيفي 5 جنيهات واليوسفي 10 جنيهات.

