ارتفاع الفلفل الألوان.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الخميس 30-6-2022

تفاوتت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الخميس 30- 6 – 2022 ، وتراوحت الطماطم بين 2.5 جنيه إلى 3.5جنيه، والفلفل الألوان 16جنيها بدلا من 15 جنيها ،و والباذنجان 5 جنيهات ،البطاطس 7 جنيهات ،والبصل 3 جنيهات في سوق التجزئة .

أسعار الخضروات في سوق العبور

وأوضح التجار أن سعر قفص الطماطم بسوق العبور تراوح بين 35 جنيها إلي 60 جنيها ، والفلفل البلدي 4 جنيهات ، والليمون 14 جنيها ، والكوسة أو الخيار 4 جنيهات ، والباذنجان جنيهين ونصف ،والقلقاس 3 جنيهات .

ولفت التجار أن سعر البطاطا الحلوة 5 جنيهات ، البقدونس ، الكسبرة ، الشبت / الجرجير 50 قرشا للحزمة ، الفاصوليا 15 جنيها ، والفلفل الألوان تراوح من 5 جنيهات إلى 16 جنيهات ، والباذنجان الأبيض من 4 جنيهات ونصف إلى 5 جنيهات، والباذنجان الملون 5 جنيهات .

أسعار الخضروات

وكشف التجار أن سعر الفلفل / الشطة 12 جنيهات ، والفلفل الحامي 10 جنيهات، والفلفل الرومي 10 جنيهات ، والكوسة من 5 جنيهات إلى 8 جنيهات ، البطاطس 7 جنيهات ، والقرنبيط 6 جنيهات ،والكرنب 8 جنيهات للواحدة، ورق العنب 20 جنيها .

ولفت التجار إلي أن سعر الباذنجان العروس 3.5 جنيه ، و الجزر 4 جنيهات ، والكابوتشا 4 جنيهات للواحدة ، والملوخية 7 جنيهات للكيلو ،والليمون 30 جنيها ،والبامية من 20 جنيها إلى 25 جنيها ، والباذنجان الرومي 3.5 جنيه .

أسعار الخضروات والفاكهة اليوم

وأكد التجار أن سعر العنب الأحمر 15 جنيها، والعنب الأخضر 12.5جنيه ، والمشمش 12 جنيها ، الموز البلدي من 6.5 جنيه إلى 15 جنيها، والموز المستورد 20 جنيها .

وأشار التجار إلي أن سعر التفاح الاخضر تراوح من 10 جنيهات إلى 25 جنيها ،والتفاح الأحمر 20 جنيها ،والتفاح البلدي 5 جنيهات إلى 10 جنيهات،و الكاكا 15 جنيها ،الكيوي 35 جنيها ، والافوكادو 25 جنيها ، والخوخ 5 جنيهات إلى 10 جنيهات .

أسعار الفاكهة

وألمح التجار إلي أن سعر التفاح الأصفر 17 جنيها ،والبرقوق 15 جنيها ،والكمثرى 35 جنيها ، والقشطة 60 جنيها ، والتفاح الفرنساوي 35 جنيها .

وقال التجار أن سعر العنب الأسود البلدي 15 جنيها ، عنب أسود مستورد 20 جنيها ،والعنب الكرمسون 12 جنيها ،الكنتالوب 5 جنيهات ،والشمام 3.5 جنيه، والبطيخ من 20 جنيها إلى 40 جنيها للواحدة حسب الوزن .

وذكر التجار أن سعر البرتقال أبو سرة 10 جنيهات ، والبرتقال البلدي 5 جنيهات، والبرتقال الصيفي 7جنيهات .