ارتفاع الفلفل الألوان.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت 26-8-2023

شهدت أسعار الخضروات و الفاكهة تذبذبا اليوم السبت 26-8-2023 وتأرجحت الطماطم بين 8.5 جنيه إلى 10 جنيهات بدلاً من 9 جنيهات والبصل الأحمر والأصفر تراوح بين 22 و23 جنيها والخيار الصوب 20 جنيها والجزر 16جنيها والفلفل 14 جنيها والبطاطس 14 جنيها بسوق التجزئة طبقا لعدد من التجار.

أسعار الخضروات في سوق العبور

وأكد التجار أن سعر عداية الطماطم بسوق العبور تأرجح بين 150 جنيها إلى 200 جنيه والفلفل الحامي 7 جنيهات والليمون 12 جنيها والكوسة 8 جنيهات والخيار 8 جنيهات والباذنجان الرومي 5 جنيهات والقلقاس 3 جنيهات.

وأشار التجار إلى أن سعر الخس 3 جنيهات ونصف للواحدة والكابوتشا 10 جنيهات والبروكلي 10 جنيهات والكرنب الأحمر والأبيض 12 جنيها والسبانخ والملوخية 15 جنيها للكيلو.

أسعار الخضروات

وأضاف التجار أن سعر البقدونس والكسبرة والشبت نصف جنيه والجرجير جنيهين للحزمة والفاصوليا 30 جنيها والبامية 30و40 جنيها والفلفل الألوان 25 جنيها.

وأوضح التجار أن سعر الباذنجان العروس 10 جنيهات، والباذنجان الأبيض 10جنيهات والباذنجان الملون 10 جنيهات والخيار 16 جنيها والخيار الصوب 20 جنيها والباذنجان الرومي 10 جنيهات والثوم 30 جنيها .

وكشف التجار أن سعر البصل الأصفر 23 جنيها والبصل الأحمر 22 جنيها والفلفل الأحمر أو الشطة 25 جنيها والفلفل الرومي 14 جنيها والكوسة 16 جنيها و ورق العنب 50 جنيها والفلفل البلدي 14 جنيها.

أسعار الخضروات والفاكهة

وكشف التجار أن سعر الباذنجان الرومي 10 جنيهات والجزر 16 جنيها والليمون 10 جنيهات إلى 40 جنيها.

وذكر التجار أن سعر الشمام من 10 جنيهات إلى 25 جنيها والبرقوق 30 جنيها إلى 45 جنيها والعنب الأحمر 20 جنيها و العنب البناتي 20 جنيها والبرتقال 25 جنيها والجوافة 20 جنيها والموز 17.5 جنيه و20 جنيها والعنب الأسود 30 جنيها.

وقال التجار إن سعر التفاح الأصفر 60 جنيها والتفاح الأحمر 60 جنيها والتفاح الأخضر 70 جنيها والتفاح البلدي 35 جنيها والكمثرى 30 جنيها والكيوي 60 جنيها والافوكادو 180 جنيها والخوخ البلدي 25 جنيها.

أسعار الخضروات والفواكه

وأكد التجار أن سعر التفاح الاخضر تراوح بين 60 جنيها إلي 90 جنيها والبرقوق الأسود 50 جنيها والتين 25 جنيها والكنتالوب 20 جنيها.

وأوضح التجار أن سعر المانجو بمختلف أنواعها تراوحت من 15 جنيها إلى 80 جنيها والمشمش 25 جنيها إلى 30 جنيها والبطيخ 40 جنيها للواحدة في المتوسط.

وذكر التجار أن البرتقال البلدي 25 جنيها والبرتقال الصيفي 25 جنيها والتين 20 جنيها والمانجو السكري والزبدية بـ30 جنيها.