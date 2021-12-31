ارتفاع الفلفل الألوان.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الجمعة 31-12-2021

تباينت أسعار الخضراوات والفاكهة ارتفاعًا، اليوم الجمعة 31-12-2021، وسجلت الطماطم 4 جنيهات بدلًا من 3 جنيهات ونصف، والباذنجان الرومي 5 جنيهات، والباذنجان العروس 6 جنيهات، والفلفل الرومي 10 جنيهات، والخيار 10 جنيهات، والبطاطس 6.5 جنيه، لدى باعة التجزئة.

أسعار الخضراوات في سوق العبور

وأكد التجار أن عداية الطماطم بسوق العبور بـ45 جنيهًا، بوزن 20 كجم، والبصل بجنيهين ونصف، والخيار 6 جنيهات، والجزر 3 جنيهات، والفلفل 6 جنيهات، والليمون 5 جنيهات، والبطاطس الجديدة 4 جنيهات، والكوسة 7 جنيهات.

أسعار الخضراوات

وأفاد التجار بأن حزمة الخضرة كالبقدونس، الكسبرة، الشبت، أو الجرجير بخمسين قرش، والخس/ الملوخية بجنيهين ونصف، والبسلة بـ8 جنيهات للكيلو، والفلفل الألوان 18 جنيهًا، بدلًا من 16، والخيار 10 جنيهات، والباذنجان الرومي 5 جنيهات.

أسعار الخضراوات اليوم

وألمح التجار إلى أن الفلفل الحارّ/ الشطة بـ11 جنيهًا، والفلفل الحامي 12 جنيهًا، والكوسة 14 جنيهًا، والفلفل الألوان 18 جنيهًا، والفاصوليا 6.5 جنيه، والبطاطس الجديدة بـ6.5 جنيه، والفلفل الرومي 10 جنيهات، والكرنب 8 جنيهات للواحدة.

أسعار الخضراوات والفاكهة

ونوه التجار بأن الفلفل الحار بـ11 جنيهًا، والباذنجان العروس 7 جنيهات، والجزر 6.5 جنيه، والكابوتشا 3 جنيهات للواحدة، والفاصوليا 7 جنيهات، والملوخية 8 جنيهات للكيلو، والليمون 10 جنيهات.

وأفاد التجار بأن الجوافة بـ8.5 جنيه، والبطيخة بـ60 جنيهًا للواحدة، والموز البلدي 10 جنيهات، والموز المستورد 20 جنيهًا، والتفاح الأخضر 20 جنيهًا، والبلح الأحمر 10 جنيهات، والكاكا بـ15 جنيهًا، والكيوي 30 جنيهًا، والأفوكادو 35 جنيهًا.

أسعار الفاكهة

وأشار التجار إلى أن الرمان بـ12 جنيهًا، والتفاح الأصفر 30 جنيهًا، والبرقوق الأسود 40 جنيهًا، والقشطة 35 جنيهًا، والتفاح الفرنساوي 30 جنيهًا، والتفاح الأحمر 15 جنيهًا، والموز المستورد 20 جنيهًا.

وكشف التجار أن سعر العنب الأسود/ عنب كرمسون 25 جنيهًا، والعنب البلدي 12 جنيهًا، والعنب الأحمر 25 جنيهًا، والتين 8 جنيهات للكيلو الواحد، والكنتالوب 8 جنيهات.

أسعار الفاكهة اليوم

وألمح التجار إلى أن المانجو الزبدية بـ35 جنيهًا للكيلو، والمانجو الفص بـ80 جنيهًا، والعويسي 50 جنيهًا، والنعومي 30 جنيهًا.

وأوضح التجار أن المانجو الفونسو 50 جنيهًا، والمانجو دبشة 30 جنيهًا، والخوخ المستورد 40 جنيهًا، والبرتقال أبو سرة 6.5 جنيه، واليوسفي 5 جنيهات.