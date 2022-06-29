ارتفاع الفلفل.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأربعاء 29-6-2022

عاودت أسعار الخضروات والفاكهة الارتفاع اليوم الأربعاء 29- 6 – 2022 ، وتراوحت الطماطم بين جنيهين ونصف إلى 4 جنيهات والفلفل الحامي 11 جنيها بدلا من 10 جنيهات ،والبطاطس 5 جنيهات إلى 7 جنيهات ،والبصل 3 جنيهات ،والخيار 8 جنيهات ،الفلفل الرومي 10 جنيهات في سوق التجزئة .

أسعار الخضروات في سوق العبور

وأفاد التجار أن سعر قفص الطماطم بسوق العبور تراوح بين 40 جنيها إلي 65 جنيها ، والفلفل البلدي 5 جنيهات ، والليمون 15 جنيها ، والكوسة أو الخيار 5 جنيهات ، والباذنجان جنيهين ونصف ،والقلقاس 3 جنيهات .

وأوضح التجار أن سعر البطاطا الحلوة 5 جنيهات ، البقدونس ، الكسبرة ، الشبت أو الجرجير 50 قرشا للربطة ، الفاصوليا 15 جنيها ، والفلفل الألوان تراوح من 5 جنيهات إلى 12 جنيهات ، والباذنجان الأبيض من 3جنيهات ونصف إلى 5 جنيهات، والباذنجان الملون 5 جنيهات .

أسعار الخضروات

وأفاد التجار أن سعر الفلفل أو الشطة 11 جنيهات ، والفلفل الحامي 10 جنيهات، والفلفل الرومي 10 جنيهات ، والكوسة من 3 جنيهات ونصف إلى 8 جنيهات ، البطاطس 7 جنيهات ، والقرنبيط 6 جنيهات ،والكرنب 8 جنيهات للواحدة، ورق العنب 20 جنيها .

وذكر التجار أن سعر الباذنجان العروس 3.5 جنيه ، و الجزر 4 جنيهات ، والكابوتشا 4 جنيهات للواحدة ، والملوخية 7 جنيهات للكيلو ،والليمون 32 جنيها ،والبامية من 20 جنيها إلى 25 جنيها ، والباذنجان الرومي 2.5 جنيه .

أسعار الخضروات والفاكهة

وأوضح التجار إلي أن سعر العنب الأحمر 12.5 جنيه، والعنب الأخضر 12.5جنيه ، والمشمش 12 جنيها ، الموز البلدي من 6.5 جنيه إلى 15 جنيها، والموز المستورد 20 جنيها .

وألمح التجار إلي أن سعر التفاح الاخضر تراوح من 20 جنيها إلى 25 جنيها ،والتفاح الأحمر 20 جنيها ،والتفاح البلدي 6.5 جنيه إلى 10 جنيهات،و الكاكا 15 جنيها ،الكيوي 35 جنيها ، والافوكادو 25 جنيها ، والخوخ 5 جنيهات إلى 10 جنيهات .

أسعار الفاكهة

ولفت التجار إلي أن سعر التفاح الأصفر 20 جنيها ،والبرقوق 15 جنيها ،والكمثرى 35 جنيها ، والقشطة 60 جنيها ، والتفاح الفرنساوي 35 جنيها .

وكشف التجار أن سعر العنب الاسود البلدي 15 جنيها ، عنب أسود مستورد 20 جنيها ،والعنب الكرمسون 12 جنيها ،الكنتالوب 5 جنيهات ،والشمام 3.5 جنيه، والبطيخ من 15 جنيها إلى 40 جنيها للواحدة حسب الوزن .

وقال التجار أن سعر البرتقال أبو سرة 10 جنيهات ، والبرتقال البلدي 5 جنيهات، والبرتقال الصيفي 7جنيهات .