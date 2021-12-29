ارتفاع الفلفل.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأربعاء 29-12-2021

قفزت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأربعاء 29-12-2021، وسجل الباذنجان الرومي 7 جنيهات بدلا من 5 جنيهات أمس والفلفل 13 جنيها بدلا من 10 جنيهات ، والطماطم 4 جنيهات، والخيار 10 جنيهات،والبطاطس 6.5 جنيه إلى 8 جنيهات ، لدى باعة التجزئة.

أسعار الخضروات في سوق العبور

وأوضح التجار أن عداية الطماطم بسوق العبور بـ 40 جنيها، بوزن 20كجم، والبصل جنيهين ، والخيار 5 جنيهات ، والجزر 3 جنيهات ونصف ، والفلفل 6 جنيهات، والليمون 5 جنيهات، والبطاطس الجديدة 3 جنيهات، والكوسة 8 جنيهات.

أسعار الخضروات

وأكد التجار أن حزمة الخضرة كالبقدونس، الكسبرة، الشبت، أو الجرجير بـ 50 قرشا ، والخس / الملوخية جنيهين ونصف ، والبسلة 8 جنيهات للكيلو ، والفلفل الألوان 16 جنيها ، والخيار 10 جنيهات ، والباذنجان الرومي 7 جنيهات.

أسعار الخضروات اليوم

وأوضح التجار أن الفلفل الحار او الشطة 12 جنيها، والفلفل الحامي 12 جنيها، والكوسة 15 جنيها، والفلفل الألوان 16 جنيها، والفاصوليا 7 جنيهات، البطاطس الجديدة 8 جنيهات ، والفلفل الرومي 13 جنيها ، والكرنب 8 جنيهات للواحدة.

أسعار الخضروات والفاكهة

وأكد التجار أن الفلفل الحار بـ 13 جنيها ، والباذنجان العروس 8 جنيهات، والجزر 6.5 جنيه، والكابوتشا 3 جنيهات للواحدة، والفاصوليا 7 جنيهات، والملوخية 8 جنيهات للكيلو، والليمون 10 جنيهات.

أسعار الفاكهة

وأضاف التجار أن الجوافة 10 جنيهات ،والبطيخة 60 جنيها للواحدة ، الموز البلدي 8 جنيهات، والموز المستورد 20 جنيها، والتفاح الأخضر 17 جنيها، والبلح الأحمر 10 جنيهات، والكاكا 15 جنيها، الكيوي 30 جنيها، الأفوكادو 35 جنيها.

وأوضح التجار أن الرمان 8 جنيهات ، والتفاح الأصفر 30 جنيها، والبرقوق الأسود 40 جنيها ، والقشطة 35 جنيها، والتفاح الفرنساوي 30 جنيها، والتفاح الأحمر 15 جنيها، الموز المستورد 20 جنيها.

أسعار الفاكهة اليوم

وأكد التجار أن سعر العنب الأسود / عنب كرمسون 25 جنيها، والعنب البلدي 12 جنيها، والعنب الأحمر 25 جنيها، والتين 8 جنيها للكيلو الواحد ، الكنتالوب 8 جنيهات.

وألمح التجار إلي أن المانجو الزبدية 35 جنيها للكيلو ، المانجو الفص 80 جنيها ، والعويسي 50 جنيها ، والنعومي 30 جنيها.

وأفاد التجار أن المانجو الفونسو 50 جنيها، والمانجو دبشة 30 جنيها، والخوخ المستورد 40 جنيها، البرتقال أبو سرة 6.5 جنيه واليوسفي 5 جنيهات.