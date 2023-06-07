ارتفاع الفلفل.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم 7-6-2023

تباينت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأربعاء 7-6-2023 وتراوحت الطماطم بين 4 جنيهات إلى 5 جنيهات والبصل 14 جنيها والكوسة 20 جنيها والفلفل الألوان 12 جنيها والخيار 14 جنيها والباذنجان 12 جنيها والجزر 8 جنيهات والباذنجان العروس 12 جنيها بسوق القطاعي.

أسعار الخضروات في سوق العبور

ونوه التجار أن قفص الطماطم بسوق العبور تراوح بين 50 جنيها إلى 60 جنيها والفلفل الحامي 8 جنيهات والليمون 7 جنيهات والكوسة 10 جنيهات والخيار 7 جنيهات والباذنجان الرومي 4 جنيهات والقلقاس 5 جنيهات .

وأوضح التجار أن سعر الخس 3 جنيهات ونصف للواحدة والكابوتشا 5 جنيهات والبروكلي 8 جنيهات والكرنب الأحمر والأبيض 8 جنيهات والسبانخ والملوخية 12 جنيها للكيلو والبطاطس 8 جنيهات .

أسعار الخضروات

وأوضح التجار أن سعر البقدونس والكسبرة والشبت جنيه والجرجير جنيه ونصف للحزمة والبسلة 20 جنيها والفاصوليا 18 جنيها .

وذكر التجار أن سعر الباذنجان العروس 12 جنيها ، والباذنجان الأبيض 10 جنيهات والخيار البلدي 6.5 جنيه والخيار الصوب 14جنيها والبلدي 10 جنيهات .

وقال التجار أن سعر البصل الأحمر 15 جنيها والبصل المقور 12 جنيها والبصل الذهبي 14 جنيها والفلفل الأحمر أو الشطة 18 جنيها والفلفل الرومي 12 جنيها والكوسة 10 إلى 20 جنيها ورق العنب 25 جنيها والفلفل البلدي 12 جنيها .

أسعار الخضروات والفاكهة

وأشار التجار إلي أن سعر الباذنجان الرومي 10 جنيهات والجزر 10 جنيهات والليمون 15 جنيها والثوم 40 جنيهات .

وقال التجار إن سعر المشمش و البرقوق البلدي 20 جنيها إلى 25 جنيها و العنب الأحمر و الأخضر 25 جنيها و البرتقال 10 جنيهات والجوافة 20 جنيها والموز 7.5 جنيه إلى 15 جنيها والعنب الأسود المستورد 50 جنيها .

أسعار الخضروات والفواكه

وذكر التجار أن سعر التفاح الأصفر 40 جنيها والتفاح الأحمر 30 جنيها إلى 40 جنيها والتفاح الأخضر 50 جنيها والتفاح البلدي 15 جنيها والكمثرى 50 جنيها والكيوي 50 جنيها والأفوكادو 120 جنيها والخوخ المستورد 40 جنيها والخوخ البلدي 15 جنيها والفراولة 15 جنيها .

وأكد التجار أن سعر التفاح الاخضر تراوح بين 50 جنيها إلي 80 جنيها والبرقوق الأسود 40 جنيها .

وأشار التجار أن سعر المانجو تراوح من 20 جنيها إلى 40 جنيها الكنتالوب 12 جنيها والشمام 12 جنيها والبطيخ 25 جنيها للواحدة .

وأفاد التجار أن البرتقال البلدي 10 جنيهات والبرتقال الصيفي 10 جنيهات .