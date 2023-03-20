ارتفاع الفلفل.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الإثنين 20-3-2023

تباينت أسعار الخضروات و الفاكهة اليوم الإثنين 20-3-2023 وتأرجحت الطماطم بين 5 جنيهات إلى 8 جنيهات والقلقاس 16 جنيها والباذنجان الرومي 6.5 جنيه والبسلة 17 جنيها و البصل المقور 15 جنيها والفلفل الرومي 20 جنيها والفلفل الألوان يترتفع ألي 40 جنيها بدلا من 30 جنيها بسوق القطاعي.

أسعار الخضروات في سوق العبور

وأكد التجار أن سعر قفص الطماطم بسوق العبور تراوح بين 80 جنيها إلي 130جنيها،والفلفل الحامي 10 جنيهات والليمون 5 جنيهات ،والكوسة 4 جنيهات والخيار 5 جنيهات ، والباذنجان الرومي 4 جنيهات والقلقاس 6 جنيهات .

وأفاد التجار أن سعر الخس 3جنيهات ونصف للواحدة ،والكابوتشا 7 جنيهات والبروكلي 10 جنيهات ، والقرنبيط 10 جنيهات ، والكرنب الأحمر والأبيض 10 جنيهات ، والسبانخ والملوخية 12 جنيها للكيلو والكرنب 15 جنيها والبطاطس 3.5 جنيه إلى 6.5 جنيه .

أسعار الخضروات

وذكر التجار أن سعر البطاطا 8 جنيهات والبقدونس والكسبرة والشبت أو الجرجير نصف جنيه إلى جنيه للحزمة والبسلة 17جنيها و الفاصوليا 18 جنيها والفلفل الألوان 40 جنيها .

وأكد التجار أن سعر الباذنجان الأبيض 8 جنيهات ، والباذنجان الملون 12 جنيها ،والباذنجان العروس 8 جنيهات والباذنجان الرومي 6.5 جنيه والخيار 10 جنيهات .

وأوضح التجار أن سعر البصل الأحمر 16 جنيها والبصل الأصفر 18 جنيها والفلفل الأحمر / الشطة 20 جنيها والفلفل الرومي 20 جنيهاوالكوسة 8 جنيهات و البطاطس 6.5 جنيه والقلقاس 16 جنيها ورق العنب 60 جنيها والبامية 60 جنيها .

أسعار الخضروات والفاكهة

وقال التجار أن سعر الباذنجان الرومي 6.5 جنيه ،والجزر 8 جنيهات والليمون 12 جنيها والثوم 15 جنيها .

وذكر التجار أن سعر البرتقال أبوسرة تراوح بين 10 جنيهات إلى 12 جنيها و اليوسفي 15 جنيها والجوافة 10 جنيهات إلى 15جنيها والموز 7.5 جنيه إلى 15 جنيها والموز المستورد 25 جنيها والعنب المستورد 60 جنيها والتين 20 جنيها .

وأشار التجار إلي أن سعر التفاح الأصفر 45 جنيهاوالتفاح الأحمر تراوح من 40 جنيها إلى 45 جنيها والكاكا 20 جنيها والكيوي 30 جنيهاوالافوكادو 100 جنيها والخوخ المستورد 40 جنيها.

أسعار الفاكهة اليوم

وألمح التجار إلي أن سعر التفاح الاخضر تراوح بين 45 جنيها إلي 50 جنيها والتفاح الأمريكي 40 إلى 45 جنيها والبرقوق الأسود 50 جنيها .

وذكر التجار أن سعر المانجو الكيت أو الكنت تراوح من 60 جنيها إلى 65 جنيها الكنتالوب 15 جنيها والبطيخ 50 جنيها للواحدة .

وأكد التجار أن سعر التين الابيض 20 جنيها والتين البرشومي الأسود 20 جنيهاوالبرتقال أبو سرة 8.5 جنيه إلي 10 جنيهات والبرتقال البلدي 6.5 جنيه واليوسفي البلدي 15 جنيها .