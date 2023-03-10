ارتفاع الفلفل.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الجمعة 10-3-2023

ارتفعت أسعار الخضروات و الفاكهة اليوم الجمعة 10-3-2023 وتراوحت أسعار الباذنجان بين 10 جنيهات إلى 16 جنيها و البطاطس 9 جنيهات والخيار و الكوسة بين 8 جنيهات إلى10 جنيهات والطماطم والجزر 6.5 إلى 8 جنيهات و البصل الأصفر 18 جنيها والفلفل الألوان 40 جنيها بسوق القطاعي.

أسعار الخضروات في سوق العبور

وأضاف التجار أن سعر قفص الطماطم بسوق العبور تراوح بين 120جنيها إلي 150جنيهاوالفلفل الحامي 12 جنيها والليمون 6 جنيهات والكوسة 4 جنيهات والخيار 4 جنيهات والباذنجان الرومي 5 جنيهات والقلقاس 8 جنيهات .

وأكد التجار أن سعر الخس جنيهين ونصف للواحدة والكابوتشا 5 جنيهات والبروكلي 8 جنيهات والقرنبيط 8 جنيهات والكرنب الأحمر والأبيض 8 جنيهات والسبانخ والملوخية 12 جنيها للكيلو والكرنب 15 جنيها والبطاطس 7.5 جنيه إلى 8 جنيهات .

أسعار الخضروات

وأفاد التجار أن سعر البطاطا 8 جنيهات والبقدونس والكسبرة والشبت أو الجرجير نصف جنيه إلى جنيه للحزمة والبسلة 19 جنيها و الفاصوليا 35 جنيها والفلفل الألوان 40 جنيها .

وأشار التجار إلي أن سعر الباذنجان الأبيض 16 جنيها علي الاكثر والباذنجان الملون 16 جنيها والباذنجان العروس 12جنيهات والباذنجان الرومي 10 والخيار 10 جنيهات .

وأوضح التجار أن سعر البصل الأحمر 15 جنيها والبصل الأصفر 18 جنيها والفلفل الأحمر أو الشطة 16 جنيها والفلفل الرومي 18 جنيهاوالكوسة 10 جنيهات و البطاطس 9 جنيهات والقلقاس 14 جنيها ورق العنب 60 جنيها والبامية 60 جنيها .

وذكر التجار أن سعر الباذنجان الرومي 10 جنيهات والجزر 9 جنيهات والليمون 12 جنيها والثوم 15 جنيها .

أسعار الخضروات اليوم

وأكد التجار أن سعر البرتقال أبوسرة 10 جنيهات إلى 12 جنيها و اليوسفي 15 جنيها والجوافة 12.5 إلى 15جنيها والموز 7.5 جنيه إلى 15 جنيها والموز المستورد 25 جنيها والعنب المستورد 60 جنيها والتين 20 جنيها .

وأوضح التجار أن سعر التفاح الأصفر 45 جنيهاوالتفاح الأحمر تراوح من 40 جنيها إلى 45 جنيها والكاكا 20 جنيها والكيوي 30 جنيهاوالافوكادو 100 جنيها والخوخ المستورد 40 جنيها.

أسعار الخضروات والفاكهة

وأشار التجار إلي أن سعر التفاح الاخضر تراوح بين 45 جنيها إلي 50 جنيها والتفاح الأمريكي 40 إلى 45 جنيها والبرقوق الأسود 50 جنيها .

وذكر التجار أن سعر المانجو الكيت أو الكنت تراوح من 60 جنيها إلى 65 جنيها الكنتالوب 15 جنيها والبطيخ 50 جنيها للواحدة .

وأضاف التجار أن سعر التين الابيض 20 جنيها والتين البرشومي الأسود 20 جنيهاوالبرتقال أبو سرة 8.5 جنيه إلي 10 جنيهات والبرتقال البلدي 6.5 جنيه واليوسفي البلدي 15 جنيها .