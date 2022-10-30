ارتفاع الفلفل.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأحد 30-10-2022

شهدت أسعار الخضروات والفاكهة استقرارا اليوم الأحد 30- 10- 2022 ، وتراوحت الطماطم بين 6.5 جنيه إلى 8 جنيهات ،والفلفل الالوان 22 جنيه والفلفل الرومي والكوسة من 8 إلى 12 جنيها ، الباذنجان ، والخيار 10 جنيهات ،والبطاطس 12 جنيها بسوق القطاعي .

أسعار الخضروات في سوق العبور

وأكد التجار أن سعر عداية الطماطم بسوق العبور تراوح بين 90 جنيها إلي 120 جنيها،والفلفل الحامي 5 جنيهات،والليمون 6 جنيهات ،والكوسة 4 جنيهات،والخيار 4 جنيهات ، والباذنجان 5 جنيهات ، والقلقاس 5 جنيهات .

وألمح التجار إلي أن سعر الكابوتشا 8 جنيهات للواحدة للمستهلك ،والبروكلي 13 جنيها ، والقرنبيط 12 جنيها للواحدة والكرنب الأحمر ،والأبيض 12 جنيها ،والسبانخ 15 جنيها للكيلو والكرنب 15 جنيها للواحدة .

أسعار الخضروات

وأوضح التجار أن سعر البطاطا 4 جنيهات ، والبقدونس ، الكسبرة ، الشبت أو الجرجير 50 قرشا ، الفاصوليا 16 جنيها ، والفلفل الألوان 22 جنيها ، والباذنجان الأبيض 12 جنيها ، والباذنجان الملون 12 جنيها، والباذنجان العروس 10 جنيهات، والباذنجان الرومي 8 جنيهات، والخيار من 6 جنيهات إلى 10 جنيهات.

وقال التجار أن البصل الاحمر 6.5 جنيه ،والبصل الأصفر 6 جنيهات ونصف ،الفلفل الأحمر / الشطة 15 جنيها ، والقثاء 5 جنيهات ، والفلفل الرومي 12جنيها ، والكوسة 8 جنيهات إلى 12 جنيها ،البطاطس 12 جنيها ،والقلقاس 12 جنيها ،ورق العنب 60 جنيها .

أسعار الخضروات اليوم

وكشف التجار أن سعر الباذنجان العروس 10 جنيهات،والجزر 10 جنيهات ،والملوخية جنيهين ونصف ، والليمون 12 جنيها إلى 16 جنيها،والبامية من 20 جنيها إلى 30 جنيها ، والباذنجان الرومي 8 جنيهات ،والثوم 12 جنيها .

وأكد التجار أن سعر الجوافة 7.5 جنيه، والرمان من 5 جنيه إلى 8 جنيهات ، والعنب الاخضر 15 جنيها،والعنب الأحمر 12.5جنيه ،الموز البلدي12 إلي 15 جنيها ،والموز المستورد 20 جنيها،والعنب البلدي 8 جنيهات .

وكشف التجار أن سعر التفاح الأصفر 20 جنيها،والتفاح الأحمر 15 إلى 35 جنيها ، والكاكا 15 جنيها،الكيوي 30 جنيها،والافوكادو 60 جنيها ، والخوخ 20 جنيها ، والكمثرى 12 جنيها إلى 15 جنيها ، والرمان 5 جنيهات إلى 8 جنيهات .

أسعار الخضروات والفاكهة

وأفاد التجار أن سعر التفاح الأصفر 15 جنيها، والتفاح الاخضر 20 جنيها ، والتفاح الأمريكي 35 جنيها ، والبرقوق الأسود 35 جنيها ، ومانجو زبدية 17 جنيها ، والمانجو العويس 25 جنيها ، ومانجو الفونسو 20 جنيها، والمانجو النعومي 20جنيها .

وأشار التجار إلي أن سعر المانجو الزبدية ب20 جنيها،والمانجو الكيت / الكنت 20 جنيها،والعنب الاسود البلدي 15 جنيها،والعنب الكرمسون 12 جنيها ،الكنتالوب 10 جنيهات ،والشمام 12 جنيها .

وكشف التجار أن سعر التين الابيض 12 جنيها ، والتين البرشومي الأسود 10 جنيهات ، والبرتقال أبو سرة 6.5 جنيه إلي 8 جنيهات، والبرتقال البلدي 8 جنيهات ،والبرتقال الصيفي 8 جنيهات .