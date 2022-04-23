ارتفاع الفراولة.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم السبت 23-4-2022

تذبذبت أسعار الخضراوات والفاكهة الصعود اليوم السبت 23-4-2022 الموافق 22 رمضان، وتراوحت الطماطم بين 10 و13 جنيهًا، والخيار 6.5 جنيه، والباذنجان الرومي 6 جنيهات ،والبسلة 8 جنيهات، طبقا لتجار في أسواق القطاعي.

أسعار الخضراوات في سوق العبور

وتراوح سعر قفص الطماطم بسوق العبور بين 170 إلي 220 جنيها، وسجل الفلفل البلدي 5 جنيهات، والليمون 5 جنيهات، والكوسة 3 جنيهات ، والباذنجان العروس 5 جنيهات، والباذنجان الرومي جنيهين، والقلقاس 3 جنيهات.

وكشف التجار أن سعر ربطة السبانخ جنيهين، والبطاطا 5 جنيهات و حزمة البقدونس ، الكسبرة، الشبت ، الجرجير 50 جنيها ، والبسلة والفاصوليا 10 جنيهات ، والفلفل الألوان 25 جنيها ، والخيار 8 جنيهات ، والباذنجان الرومي 6 جنيهات .

أسعار الخضراوات

وألمح التجار إلي أن سعر الفلفل الأحمر 35 جنيها، والفلفل الحامي 25 جنيها ، والكوسة 6 جنيهات ،البطاطس الجديدة 7 جنيهات ، والفلفل الرومي 15 جنيها، والقرنبيط 6 جنيهات ،والكرنب 15 جنيها للواحدة ورق العنب 12 جنيها .

وأفاد التجار أن سعر الباذنجان العروس سجل 10 جنيهات،والباذنجان الأبيض 15 جنيها ، والباذنجان الملون 20 جنيها،و الجزر 8 جنيهات، والكابوتشا 5 جنيهات للواحدة ، والملوخية 20 جنيها للكيلو، والليمون 14 جنيها .

ونوه التجار إلي أن سعر الجوافة تراوح بين 5 جنيهات إلى 15 جنيها،والفراولة 10جنيهات،الموز البلدي 10 جنيهات إلى 12 جنيهات، والموز المستورد 10إلي 20 جنيها .

أسعار الخضراوات والفاكهة

وأكد التجار أن سعر التفاح 20 جنيها ، والبلح الجاف 25 جنيها إلي 60 جنيها ، والكاكا 15جنيها ، الكيوي 35 جنيها .

وقال التجار أن سعر التفاح الأصفر 20 جنيها، والبرقوق 40 جنيها ، والكمثرى 40 جنيها ،والقشطة 60 جنيها ، والتفاح الفرنساوي 30 جنيها ، والتفاح الأمريكي 25 جنيها .

وذكر التجار أن سعر العنب ب40 جنيها ، عنب كرمسون 60 جنيها ، والتين 12جنيها للكيلو الواحد ، الكنتالوب من 10 إلى 15 جنيها .

ولفت التجار إلي أن سعر المانجو كيت 50 جنيها،البرتقال أبو سرة 10 جنيهات،واليوسفي 12 جنيها،والبرتقال البلدي 5 جنيهات .