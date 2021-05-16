ارتفاع الفاكهة واستقرار الخضروات الأحد 16-5-2021 رابع أيام عيد الفطر

شهدت أسعار الفاكهة مزيدا من الارتفاع واستقرت الخضروات اليوم الأحد 16-5-2021 الموافق رابع أيام عيد الفطر في سوق العبور لتجارة الجملة وكذلك القطاعي مع زيادة السحب ، حيث سجل الكنتالوب في سوق العبور 6.5 جنيه مقابل 6 أمس والعنب والمشمش 25 جنيها للكيلو والخوخ من 21 إلى 16 والبطيخ من 16 إلي 20 جنيها للكيلو.

وأفاد التجار أن سعر عداية الطماطم سجل في سوق العبور من 25 إلي 40 جنيها، والكوسة من 250 قرشا إلى 3 جنيهات، والخيار 3 إلي 5 جنيهات ، الباذنجان الرومي 100 قرش إلي 150 قرشا للكيلو في سوق الجملة ورومي إسماعيلية 3 جنيهات.

أسعار الخضروات اليوم

وأفاد التجار أن البصل المقور بـ 120 قرشا إلى 150 ، للكيلو والليمون تراوح من 20 إلي 25 جنيها ، والطماطم من 120 قرشا إلى 250 للكيلو والبطاطس من 200 قرش إلى 350 قرشا، ورق العنب من 5 إلى 7 جنيهات، والبامية 7 إلى 11 جنيها.

وأكد التجار أن الثوم الأحمر تراوح من 17 إلي 19 جنيها ، والفلفل الرومي تراوح من 250 قرشا إلى300 قرش، والفلفل الرومي الجديد 4 جنيهات، والفلفل الحامي، من 100 قرش إلى 200 قرش.

أسعار الخضروات في سوق العبور

وأشار التجار إلى أن سعر الثوم الأبيض تراوح من 7 إلي 10 جنيهات ، والباذنجان الأسود “العروس “150 قرشا إلى 200 ، والباذنجان الأبيض تراوح من 250 قرشا إلى 275 قرشا ، والباذنجان “الملون ” 150 قرشا ، والليمون”أضاليا” من 2 إلى 3 جنيهات.

ونوه التجار إلى أن البسلة تأرجحت بين 3 إلى 5 جنيهات، والفاصوليا 3 جنيهات إلى 7 جنيهات، والجزر “بعرشه” 90 قرشا إلى 150 قرشا للكيلو ، والجزر” بدون عرش” جنيهين ونصف، البصل الأصفر من 200 قرش إلى 250 قرشا، والبصل الأحمر 3 جنيهات.

أسعار الخضروات والفاكهة

وذكر التجار أن سعر الفلفل الحامي أوميجا بـ 250 قرشا ، والشطة البلدي 150 قرشا للكيلو ، الفلفل الرومي البلدي الجديد 2.5 إلي 3.5 جنيه، والقلقاس من 4 إلي 4.5 جنيه.

وأفاد التجار أن سعر البطاطا الحلوة من 2.5 إلي 3.5 جنيه، والفلفل الألوان من 15 إلي 20 جنيها، والبطيخ من 10إلي 20 جنيها للواحدة، والجوافة 12 جنيها، والكنتالوب 6.5 إلى 8 جنيهات ، والتفاح المستورد الأحمر والأخضر 20 جنيها والموز 7.5 جنيه إلى 8، والفراولة 4.5 جنيه.